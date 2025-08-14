يونايتد الإماراتي يتعاقد مع لاعب الوصل والنصر السابق هاريس

علمت " الإمارات اليوم" من مصدر مقرب لنادي يونايتد عن التعاقد الرسمي لإدارة يونايتد مع المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش (33 عاماً) لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى في صفقة فنية تعتبر الأبرز بين صفقات لاعبي الدوري في الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد.

وسبق للاعب هاريس تمثيل ناديي النصر و الوصل في دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن نادي يونايتد سبق له التعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو في صفقة تدريبية مميزة فضلا عن نخبة من اللاعبين المميزين ومنهم طارق احمد وحارس المرمى سالم خيري وآخرين.