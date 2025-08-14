يونايتد الإماراتي يتعاقد مع لاعب الوصل والنصر السابق

علمت "الإمارات اليوم" بأن نادي يونايتد تعاقد مع المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش (33 عاماً) لتمثيله في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم الموسم المقبل في صفقة فنية تعتبر الأبرز بين لاعبي البطولة خلال الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.



وسبق للاعب هاريس تمثيل ناديي النصر و الوصل في دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن نادي يونايتد سبق له التعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو فضلا عن ضمه لنخبة اللاعبين المميزين أبرزهم طارق أحمد وحارس المرمى سالم خيري.