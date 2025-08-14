"جولة مينا" للغولف.. 12 بطولة في الموسم الجديد

أعلن منظمو جولة مينا للغولف، إعادة إطلاق منافساتها لموسم 2025-2026، وتتضمن 12 بطولة حول العالم، وتبدأ من البرتغال، حيث تقام البطولة الافتتاحية بعد تصفيات تأهيلية في نوفمبر المقبل.

وشهدت الجولة منذ إطلاقها في 2011، إقامة بطولات في منطقة دول مينا "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفي مقدمتها الإمارات، والمغرب والأردن، وتوسعت حول العالم.

كما تعد مبادرة إماراتية، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف، ما يجعلها توفر فرصاً كبيرة للاعبين المحترفين من المنطقة وحول العالم.

وكشفت الجولة اليوم، إجراء مناقشات مع كل من جولتي" دي بي ورلد، وجولة هوتيل بلانر"، بهدف منح اللاعبين فرصة المشاركة مباشرة في تصفيات التأهل لجولتي "دي بي ورلد وهوتيل بلانر".

ويقود كيث ووترز، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في جولة "دي بي ورلد"، وعضو مجلس إدارة التصنيف الدولي الرسمي للجولف، عملية إعادة الإطلاق بعد تعيينه رئيساً ومفوضاً لجولة مينا.

وأكد ووترز أن هذه الجولة تمثل مساراً حيوياً للاعبي الجولف، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل عالمياً أيضاً، مثل روبرت ماكنتاير، الذي انتقل من جولة مينا للغولف إلى الفوز بألقاب كبيرة مثل بطولة " آر بي سي" الكندية المفتوحة ضمن جولة "بي جي إيه"، وبطولة "جينيسيس" الإسكتلندية المفتوحة ضمن جولة "دي بي ورلد".