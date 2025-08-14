فريق أبوظبي للزوارق السريعة يشارك بمونديال الفورمولا 2 في إيطاليا

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركة المتسابق سالم اليافعي، في الجولة المقبلة من بطولة العالم للفورمولا 2، في مدينة سان نازارو الإيطالية، من 29 إلى 31 أغسطس الجاري.

وجاء إعلان النادي اليوم، بعد ضم اليافعي إلى فئة الفورمولا2، للمشاركة مع زميله راشد القمزي، بعد مشاركته في فئة الفورمولا 4، خلال المواسم السابقة، حيث يبدأ معسكرا تدريبياً في إيطاليا ابتداء من يوم غد، استعداداً للبطولة.

وأكد النادي أن اليافعي يمتلك سجلاً مميزاً في مشاركاته السابقة على متن زورق الفورمولا4، ما يمنحه القدرة على التأقلم السريع مع متطلبات فئة الفورمولا2 والمنافسة على المراكز المتقدمة.