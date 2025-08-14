ميلوش يكشف عن مشكلة في استعدادات الشارقة.. ويحدد الهدف من الدوري

أكد مدرب الشارقة الصربي ميلوش جاهزية فريقه لمواجهة دبا بعد غدٍ السبت ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو المنافسة على اللقب على الرغم من وجود منافسين أقوياء جداً.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "الشارقة افتقد خلال فترة الإعداد للمباريات الودية الكافية فقد لعب أربع مباريات فقط في حين أنه كان يفترض أن يلعب ست مباريات ودية"، مشدداً على أنه "ليس المهم ترتيب أي الفريق بعد نهاية الجولة الأولى أو الثانية وإنما بعد نهاية الجولة 26 وإنما المركز الذي تنهي به الدوري".

وأضاف ميلوش: "بالنسبة لي فإنني سعيد ببداية الموسم الجديد كما أنني سعيد بقيادة فريق الشارقة ومتشوقون لرؤية الفريق بعد التغييرات التي حدثت في الفريق خصوصاً على صعيد التعاقد مع لاعبين جدد وقد بذلنا جهداً كبيراً في تجهيز الفريق".

وعن غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني عن الفريق في بداية الموسم بسبب الإصابة قال ميلوش: "غياب عادل الحوسني بالتأكيد سيكون مؤثراً لكن في كرة القدم لا يوجد لاعب صغير وآخر كبير ولدينا في الفريق أربعة حراس مرمى يتنافسون على حراسة مرمى الشارقة سيلعب أحدهم مباراة دبا وسنرى كيف سيكون مستواه".