بني ياس يتعاقد مع اللاعب التونسي أسامة عبيد

أعلن نادي بني ياس عن تعاقده مع اللاعب التونسي، أسامة عبيد، وتسجيله ضمن فئة المقيمين، قادماً من النجم الساحلي، من دون الكشف عن المدة أو القيمة المالية.

وقال النادي، في بيان نشره على موقع «إكس»: «يعلن نادي بني ياس عن تعاقده مع صانع الألعاب التونسي أسامة عبيد (23 عاماً)، لاعب منتخب تونس الأولمبي، قادماً من نادي النجم الساحلي»، مضيفاً «يمتلك أسامة سجلاً مميزاً، حيث سجل 22 هدفاً، وصنع 11، بمجموع 33 مساهمة تهديفية، وسيتم تسجيله في فئة المقيمين».