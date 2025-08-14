لقب «الدوري الذهبي» صامد بيد شباب الأهلي منذ 49 عاماً

تستعد الأندية الـ14 المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لانطلاق النسخة الـ16 من البطولة بشكلها الاحترافي، الذي بدأ تطبيقه منذ موسم 2008-2009، وسط صراع متجدد على الأرقام القياسية التاريخية التي يتصدّرها ناديا شباب الأهلي والعين، مع منافسة شرسة مع بقية الأندية.

ويشهد الدوري، الذي ينطلق بعد غد، موسماً جديداً حافلاً بالتحديات والإثارة، يحمل في طياته تاريخاً من الإنجازات والأرقام القياسية التي كتبها نجوم الكرة الإماراتية وأنديتها عبر مسيرة الاحتراف.

وكان شباب الأهلي قد وثّق أرقاماً تاريخية جديدة بعدما حصد أربعة ألقاب في الموسم الماضي (الاستثنائي)، ليعادل رقم العين في قائمة الإنجازات بـ36 لقباً، فيما فكّ شراكته مع الوصل بعدد مرات الفوز بلقب الدوري، عقب تتويجه باللقب التاسع في تاريخه بفارق بطولة عن «الإمبراطور».

ويعدّ شباب الأهلي أكثر أندية الدولة تحقيقاً للبطولات في عصر الاحتراف، بإجمالي 24 بطولة منذ عام 2008، كما عادل عدد بطولات العين بلقب الدوري في عصر الاحتراف بخمسة ألقاب.

وتاريخياً يتصدر العين الأندية الإماراتية الأكثر فوزاً بلقب الدوري برصيد 14 لقباً، بفارق خمسة ألقاب عن شباب الأهلي (الوصيف)، ثم الوصل (الثالث).

ويبقى فريق شباب الأهلي الوحيد الذي حقق لقب الدوري الذهبي في تاريخ كرة الإمارات في موسم 1975-1976، عندما فاز باللقب بعد خوض 16 مباراة من دون أي خسارة (11 فوزاً وخمسة تعادلات)، ليبقى الرقم صامداً لمدة 49 سنة.

الهدف 9000

منذ انطلاق عصر الاحتراف، تم تسجيل 8993 هدفاً في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وهناك سبعة أهداف فقط تفصلنا عن تسجيل الهدف رقم 9000، الذي من المتوقع أن يتحقق خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد، الذي ينطلق بعد غد، وهذه اللحظة التاريخية تمثّل رمزاً للتطور والتميز المستمر في مسيرة البطولة التي بدأها البرازيلي أندريه دياز، نجم العين السابق، حين سجل أول هدف رسمي في عصر الاحتراف في 19 سبتمبر 2008، واضعاً بصمته في سجلات دوري المحترفين.

ويعيش الدوري حالة من التحدي المستمر مع عدد من النجوم الذين يقتربون من تحقيق محطات تاريخية على صعيد الإسهامات التهديفية، والبداية من لاعب العين لابا كودجو، حيث تفصله ثمانية إسهامات عن الوصول إلى 150 إسهاماً في دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل 118 هدفاً، وقدّم 24 تمريرة حاسمة، فيما يحتاج كايو لوكاس إلى 18 إسهاماً هجومياً ليصل إلى الرقم ذاته، بعدما جمع 78 هدفاً و54 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد آخر، يحتاج عمر خريبين إلى 19 هدفاً فقط ليصل إلى هدفه المئوي في الدوري، بعدما سجل حتى الآن 81 هدفاً، بينما يواصل فابيو ليما كتابة تاريخ حافل بإسهاماته التهديفية، إذ قدم 239 إسهاماً خلال 243 مباراة (176 هدفاً و63 تمريرة حاسمة)، ورغم كل ما حققه، لايزال رقم فابيو قابلاً للزيادة في ظل تألقه المستمر.

ولايزال حارس الجزيرة، علي خصيف، يشكل علامة بارزة في تاريخ الدوري، كونه أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 356 مباراة، إضافة إلى كونه الحارس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه بـ101 مباراة، مع فرصة كبيرة لتعزيز هذه الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي. وتلك الأرقام الفردية تتكامل مع الإنجازات الجماعية للأندية التي صنعت مسيرة مميزة في دوري أدنوك للمحترفين، من حيث أطول سلاسل الانتصارات، وأكبر عدد أهداف في موسم واحد، وأعلى نقاط لتحقيق اللقب.

انتصارات متتالية

وعلى سبيل المثال، سجل نادي العين أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري بواقع 10 انتصارات، فيما حقق الجزيرة والوصل والوحدة وشباب الأهلي تسعة انتصارات متتالية في مواسم مختلفة، ما يعكس قوة المنافسة بين أندية القمة.

عدد الأهداف

أما من حيث الأهداف، فيحتل العين الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد، إذ سجل 74 هدفاً خلال موسم 2012-2014، وجاء خلفه شباب الأهلي بـ73 هدفاً في موسم 2023-2024، والجزيرة بـ72 هدفاً في موسم 2016-2017، بينما سجل الوصل 70 هدفاً في موسم 2023-2024، ما يبرز التنافسية العالية والهجوم الناري للأندية الكبرى.

عدد الانتصارات

وعلى صعيد الانتصارات، يمتلك الجزيرة الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بـ22 انتصاراً في موسم 2016-2017، يليه شباب الأهلي والوصل بـ21 انتصاراً في مواسم مختلفة، فيما سجل العين 20 انتصاراً في مواسم متفرقة، ما يعكس استمرارية الأداء القوي في دوري المحترفين.

عدد النقاط

كما يحمل الجزيرة الرقم القياسي لأكبر عدد نقاط حققها فريق متوج في الدوري، بـ68 نقطة موسم 2016-2017، يليه الوصل بـ67 نقطة موسم 2023-2024، وشباب الأهلي بـ66 نقطة موسم 2015-2016، في أرقام تؤكد التميز والتفوق الفني والإداري للأندية خلال مواسمها الناجحة.

. العين أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري برصيد 14 لقباً.

. 8993 هدفاً سُجلت منذ انطلاق دوري الاحتراف.