خورفكان يتسلح بخبرة تيسودالي وطموح العبدولي

يخوض فريق خورفكان منافسات الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين بحالة من النشوة، بعد النتائج الإيجابية والمردود التنافسي العالي الذي قدّمه الفريق في الموسم الماضي، ليحل في المركز الثامن برصيد 34 نقطة في أفضل موسم له، ما قاده للحفاظ على عدد كبير من لاعبيه الذين برزوا بأداء مميز.

واقتصرت تعاقدات خورفكان، الملقب بـ«النسور»، في الانتقالات الصيفية الحالية على سبعة لاعبين من الطراز الأول، أغلبهم لعبوا أساسيين في الموسم الماضي مع فرقهم، وهم لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي العين أحمد برمان، وحارس مرمى الوحدة راشد علي، فضلاً عن القادمين من النصر أحمد جشك، ويوسف العامري في فئة المواطنين، إضافة إلى المهاجم المقيم، الكاميروني هيرمان كاميني، وقلب الدفاع، الهولندي سيرانو سيمو، كما تعاقد مع أحد أفضل مهاجمي الموسم الماضي، الكاميروني بيير كوندي قادماً من دبا الحصن.

نجاح العبدولي

ويطمح المدرب المواطن، حسن العبدولي، إلى قيادة فريق خورفكان لتحقيق نتائج مميزة، مستفيداً من خبرة المحترف الهولندي من أصل مغربي، طارق تيسودالي، وسط نخبة مميزة من اللاعبين، فضلاً عن البيئة المثالية التي وفرتها إدارة نادي خورفكان، ومواصلة المردود التدريبي العالي للمدرب المواطن في دوري المحترفين الذي قدّمه المدرب السابق، عبدالمجيد النمر، في الموسم الماضي، كما يتطلع العبدولي إلى موسم أفضل من الفترة التي قضاها مع فريقي دبا الحصن ودبا، وتعزيزاً لعمله وخبراته السابقة، حيث عمل مساعداً لمدرب المنتخب الوطني مهدي علي.

ويضم خورفكان في صفوفه، إضافة إلى طارق تيسودالي، لاعبين مؤثرين أبرزهم الثنائي الأجنبي البرازيلي لورينسي وفيليبي، والعمود الفقري الدولي السابق عبدالله النقبي.

بداية قوية

وينتظر خورفكان خوض مباراتين قويتين في بطولة الدوري مع الجزيرة والبطائح، ومن ثم الشارقة، كما يواجه بني ياس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وخاض خورفكان خمس مباريات ودية، منها أربع في معسكر النمسا الخارجي، وفاز فيها على قونيا سبور التركي بهدف نظيف، وعلى فريقي «إس إف لافينتز»، و«إن كي رادار» السلوفيني بثلاثية نظيفة في المباراتين، وأيضاً على وينر نيوستادتر (3-1)، واختتم استعداداته بالتعادل مع الشارقة (4-4) في ملعبه.