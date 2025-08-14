تأجيل موعد انطلاق دوري أبطال الخليج

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق منافسات دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2025-2026، إلى 30 سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 16 سبتمبر.

وأكدت الأمانة العامة، أمس، أن القرار يأتي استجابة لطلب الشركة الراعية للبطولة، نظراً إلى ضيق الوقت المتاح لإتمام التحضيرات والترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة، لضمان توفير أفضل الظروف لانطلاق المنافسات، بما يليق بمكانتها، وذلك بعد الموافقة الرسمية على التأجيل من قبل لجنة المسابقات، وأوضح الاتحاد الخليجي سعيه إلى تقديم نسخة استثنائية للمنافسة، نظراً إلى أنها تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وحرصه على توفير كل مقومات النجاح الفني والتنظيمي.