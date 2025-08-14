الدوري يبدأ بجولة «كشف الأوراق» وغياب القمم

تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين إلى الدوران للموسم الجديد 2025-2026، وسط ترقب جماهيري لما ستشهده المنافسات من مواجهات مثيرة وطموحات متجددة، حيث تنطلق الجولة الأولى، بعد غد، وتختتم الأحد، في نسخة يتوقع أن تكون من بين الأقوى في تاريخ البطولة، خصوصاً بعد سوق انتقالات نشط شهد صفقات محلية وعالمية لافتة.

ورغم غياب القمم الجماهيرية والديربيات الكبرى عن هذه الجولة، إلا أن الإثارة حاضرة بقوة، خصوصاً أنها المباراة الرسمية الأولى لكل الفرق بعد فترة إعداد شاقة شهدت 47 مباراة ودية، أسفرت عن 26 انتصاراً و16 تعادلاً وخمس هزائم، ما يعطي مؤشراً مبكراً إلى جاهزية بعض الأندية، وتحديات أخرى تنتظر البعض.

وتعد الجولة الأولى مفتاحاً لبداية قوية في طريق المنافسة على اللقب، كما تمثل فرصة لكل فريق لكشف أوراق خصومه والاستعداد للمواجهات المقبلة.

كما ستكون أول جولتين فرصة مهمة للأندية للوقوف بشكل دقيق على حالة لاعبيها الأجانب والصفقات الجديدة التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الصيفية، فالمدربون يبحثون عن التوليفة المثالية التي تجمع بين اللاعبين القدامى والجدد، فضلاً عن ضبط الانسجام داخل الفريق قبل الدخول في المنافسات الرسمية بشكل مكثف.

وتبرز أهمية هذه الجولة في منح اللاعبين الجدد، سواء أكانوا محليين أم أجانب، فرصة لالتقاط الأنفاس والتأقلم مع أجواء المنافسة الحقيقية، بعيداً عن المباريات الودية، ما يعزز من فرص ظهورهم بأفضل صورة في المواجهات المقبلة.

شباب الأهلي، بطل النسخة الماضية، يدخل هذا الموسم مدججاً بالثقة، بعد حصد أربع بطولات تاريخية في موسم واحد، لكنه يدرك أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وفي المقابل، يعود الظفرة إلى الأضواء بعد موسم ناجح في دوري الدرجة الأولى، حاملاً طموح البقاء بين الكبار، ما يجعل مواجهتهما في المباراة الافتتاحية تدور حول الخبرة والطموح.

شباب الأهلي × الظفرة

يسعى شباب الأهلي لافتتاح موسمه بانتصار يثبت استمرارية هيمنته، بينما يدخل الظفرة الصاعد حديثاً بروح قتالية عالية في أول اختبار حقيقي بعد العودة، آملاً في خطف نقطة معنوية تعزز ثقته مبكراً.

دبا الفجيرة × الشارقة

دبا، العائد إلى الأضواء، يستضيف وصيف الموسم الماضي، الشارقة، أحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، والمباراة تحمل طابع الحذر بالنسبة للشارقة الذي يدرك أن الفرق الصاعدة كثيراً ما تصنع المفاجآت في البدايات إذا لم تُحسم الأمور مبكراً.

العين × البطائح

يدخل العين، خامس الموسم الماضي، البطولة بطموح العودة إلى منصات التتويج، بعد تعزيز صفوفه بصفقات نوعية، بينما يسعى البطائح لتأكيد تطوره، واستغلال أي فرصة لاقتناص نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الكرة الإماراتية.

كلباء × النصر

مواجهة متكافئة بين كلباء الباحث عن تثبيت أقدامه في مراكز الوسط، والنصر الذي يريد استعادة هيبته بعد موسم سادس مخيب، والفريقان يمتلكان عناصر هجومية قادرة على قلب النتيجة في أي لحظة.

عجمان × الوحدة

عجمان (الـ١٠ الموسم الماضي) يبدأ موسمه أمام الوحدة (الثالث) المرشح بقوة للمنافسة على اللقب، ويعتمد الوحدة على استقراره الفني وخبرة نجومه الدوليين، فيما يراهن عجمان على مفاجآت البدايات، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

خورفكان × الجزيرة

مواجهة تبدو متوازنة على الورق، لكن الجزيرة، سابع الموسم الماضي، يتسلح بخبرة لاعبيه، وعلى رأسهم علي خصيف، في حين يعوّل خورفكان (الثامن) على حيوية لاعبيه، وسرعة التحول من الدفاع للهجوم.

الوصل × بني ياس

يطمح الوصل (الرابع) للمنافسة الجادة على اللقب هذا الموسم، بينما يسعى بني ياس (الـ١٢) إلى بداية إيجابية تبعده مبكراً عن حسابات الهبوط، وقد يظهر الفارق في الطموحات على أرضية الملعب، لكن مباريات الافتتاح عادة ما تحمل المفاجآت.