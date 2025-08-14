31 حَكماً لإدارة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج اعتماد مشاركة 31 حَكماً في 27 بطولة، في النسخة الـ31 المقررة من 15 إلى 24 الجاري.

وتتضمن فعاليات المهرجان مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، أبرزها بطولات الأساتذة، والشطرنج السريع والخاطف، إلى جانب ثلاث مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.

من جانب آخر، كشف نادي أبوظبي للشطرنج عن إقامة مباراة في الشطرنج السريع، صباح اليوم، على صالة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بمشاركة الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، مع لاعبين من منتخب أرمينيا. يذكر أن المهرجان في نسخته الجديدة يشهد مشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 82 دولة، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق «راديسون بلو» أبوظبي، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.