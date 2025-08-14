بدء التسجيل في «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

أعلن سباق «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، فتح باب التسجيل لنسخته الـ16، وذلك بعد أن حققت النسخة الماضية مشاركة قياسية تجاوزت 3300 متسابق من داخل الدولة وخارجها، في السباق الرئيس فقط الذي يقام سنوياً في دبي، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتقام فعاليات النسخة الـ16 من السباق يومَي 14 و15 فبراير 2026، وتنطلق من مدينة إكسبو دبي مروراً بأبرز وأشهر المعالم السياحية في دبي، ليعيش الدراجون تجربة فريدة تجمع بين المناظر الطبيعية والصحراوية، والمعمار الحديث في دبي. ويعدّ «تحدي سبينس دبي 92» أهم سباق مؤهل إلى بطولة «يو سي آي جران فوندو العالمية»، حيث يتأهل أفضل 25% من المشاركين في 11 فئة عمرية إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه، الذي يقام في نيسيكو في اليابان خلال أغسطس 2026، بمشاركة متأهلين من 30 بطولة حول العالم.

ومن المتوقع أن يكون موسم 2025-2026 مميزاً بالنسبة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، حيث تتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والتدريب ضمن سلسلة من الأحداث الرئيسة في الأشهر التي تسبق الحدث المرتقب، إذ تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.

ويتزامن فتح التسجيل للحدث الرئيس، الذي يحظى بشعبية واسعة، مع انطلاق مسابقة صيدليات أستر BIG 5، التي تتضمن أربع جولات تمهيدية توفر خريطة طريق للسباق الخامس والأخير لمسافة 92 كيلومتراً، الأمر الذي يمنح الدراجين الفرصة المثالية للتدريب وزيادة سرعتهم تدريجياً، على مسارات الدراجات الهوائية في مضمار القدرة، خلال الأشهر التي تسبق الحدث الرئيس.

وسيحصل المشاركون الذين أحرزوا المراكز الأولى ضمن كل فئة، على قميص القيادة المميز، للإشارة إلى ترتيبهم كأفضل دراجين قبل كل جولة تحضيرية، كما تستمر أيضاً فئة الفرق لتمنح فرصة جديدة للدراجين للمشاركة معاً، والتنافس ضمن فريق مكون من ستة مشاركين.