«أندية المحترفين» خاضت 47 مباراة ودية خارجياً.. وسجلت 5 خسائر فقط

سجلت الأندية الـ14 المشاركة في دوري «المحترفين» نسبة نجاح بلغت 55% على صعيد الانتصارات، في التجارب الودية الـ47، التي تم الإعلان عن نتائجها من قبل الأندية على منصاتها الرسمية، وخاضتها في معسكراتها الخارجية، في كل من النمسا، وألمانيا، وصربيا، وسلوفينيا، وهولندا، والمغرب، وإسبانيا، استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد في 16 أغسطس الجاري.

وتمكنت أندية «المحترفين» من الفوز في 26 مباراة، مقابل الاكتفاء بالتعادل في 16 مناسبة، وتجرع الخسارة في خمس مباريات، في حصيلة سجل خلالها لاعبو الأندية 88 هدفاً، بمعدل 1.8 هدف في المباراة، وتلقت شباكهم 30 هدفاً، بمعدل 0.6 هدف بالمباراة.

واستهلت أولى التجارب الودية، في 14 يوليو الماضي، بفوز كل من فريقي الوحدة، والنصر، بعدما تمكن «العنابي» من افتتاح ودياته الخمس في معسكره الألماني بتحقيق الفوز على «جيبينباخ» الألماني برباعية نظيفة، قبل أن يستهل «العميد» أولى ودياته الخمس في معسكره بألمانيا بالفوز على «شيفوج لاندسبهوت» بنتيجة (3-2).

5 هزائم

وجاءت الهزائم الأربع لأندية المحترفين، بفارق هدف وحيد، تجرع الظفرة أولاها، في 22 يوليو الجاري، في افتتاح تجاربه الودية الثلاث في معسكره السلوفيني بالخسارة أمام «إف كيه ملادوست» الكرواتي بنتيجة هدف دون رد، ثم الشارقة في 25 بالنتيجة ذاتها أمام الغرافة القطري في أولى الوديات الأربع لـ«الملك» بمعسكر النمسا، واتبعت بعد يومين بتعثر الجزيرة بالنتيجة ذاتها أمام «ألميريا» الإسباني، وخسارة شباب الأهلي بنتيجة (1-2) أمام مايوركا الإسباني، وحمل يوم 30 يوليو الماضي عنوان الخسارة الأخيرة، بعد تعثر البطائح أمام فريق «إف سي أوسي» بنتيجة (1-2). وأكد المحلل الرياضي بدر حارب، أن النتائج المسجلة في التجارب الودية، ليست مقياساً للأداء الحقيقي، في ظل التغييرات التي طرأت على معظم الأندية، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعسكرات الخارجية تمثل فرصة حقيقية للأجهزة الفنية لاختبار كل العناصر من خلال التجارب الودية، في ظل الحرص على إيجاد التجانس المطلوب، وسط تغييرات وتعاقدات جديدة طالت معظم الأندية».

تألق محلي للبطائح والنصر وشباب الأهلي والوحدة وعجمان

اختتم 12 فريقاً من أندية دوري «أدنوك» للمحترفين تحضيراتها للموسم الجديد 2025-2026، بخوضها لدى عودتها من معسكراتها الخارجية، ست مواجهات مباشرة على مدار يومَي التاسع و10 أغسطس الجاري.

وتألقت أندية البطائح، والنصر، وشباب الأهلي، والوحدة، وعجمان، بتسجيلها الفوز، جاء أبرزها وفي مفاجأة من العيار الثقيل، بانتصارٍ عريض للبطائح على حساب مضيفه الجزيرة برباعية نظيفة.

وفاز النصر على ضيفه دبا (2-1)، فيما حقق شباب الأهلي فوزه على حساب كلباء بواقع (4-2)، وعجمان على مضيفه الوصل (1-0).

وفي لقاء الجارين، خرج الوحدة منتصراً على ضيفه بني ياس (3-1)، فيما ظهرت نتيجة التعادل الإيجابي في لقاء الشارقة أمام خورفكان (4-4).