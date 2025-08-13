الشطي يستمر مع «سلة الظفرة» للموسم الثامن توالياً

أكّد المدرب السوري، علي الشطي، تجديد إدارة نادي الظفرة ثقتها به، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، للموسم الثامن على التوالي، وقال الشطي لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر لإدارة نادي الظفرة على منحي الثقة مجدداً لقيادة فريق السلة، الذي استهل أخيراً أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد، بطموحات مواصلة تقديم مستويات أفضل من الموسم الماضي الذي تُوّج به (الظفرة) بطلاً لدوري المستوى الثاني».

وأضاف: «نركز في المراحل الأولى على الإعداد البدني، بانتظار اكتمال الفريق مع الانتدابات الجديدة على صعيد المحترفين الأجانب في ظل اكتمال الإجراءات، بجانب التحاق اللاعبين المقيمين من الجنسية الأميركية، سواء الوافد الجديد دومنيك، أو مواطنه نيانغ الذي تألق مع الفريق في الموسم الماضي».

وأوضح: «يتوقع اكتمال الفريق نهاية الشهر الجاري، بما يمنحنا الوقت الكافي لرفع مستويات الإعداد وبلوغ الجهوزية المطلوبة لضربة بداية الموسم منتصف سبتمبر المقبل».

وأثنى الشطي على جهود اتحاد السلة، والفكرة التي تم تطبيقها الموسم الماضي، وتمنى استمرارها للموسم الجديد على صعيد بطل «دوري المستوى 2»، وقال: «الفكرة التي تم تطبيقها الموسم الماضي، سمحت ببقاء الحماسة والمنافسة والالتزام بين اللاعبين حتى المباراة الأخيرة».