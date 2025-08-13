دبا يستعين بـ 26 لاعباً جديداً لتحقيق حلم البقاء في «المحترفين»

يعود فريق دبا للمشاركة في دوري المحترفين، للموسم السادس، بشعار تحقيق طموح البقاء مع الكبار في مهمة تبدو أصعب من المواسم الماضية، بسبب تطور المنافسين المباشرين، مثل عجمان وخورفكان وكلباء والظفرة والبطائح.

ونجح الفريق الملقب بـ«النواخذة» في البقاء في المحترفين خلال صعوده الثاني، وبقي في المنافسة أربعة مواسم متتالية خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ويقود فريق دبا، المدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي انضم للفريق في الربع الأخير لدوري الدرجة الأولى، وصعد معه إلى الأضواء، وذلك في ثاني تجربة له في دوري أدنوك للمحترفين بعد قيادته للعروبة، في الموسم الماضي، ويُعدّ دبا الأكثر استقطاباً للاعبين الجدد المنضمين له في الموسم الحالي بواقع 26 لاعباً، منهم 13 مواطناً وخمسة أجانب وثمانية مقيمين.

ويراهن دبا على تعاقده مع نخبة من نجوم القارة الآسيوية، وهم لاعب وسط المنتخب الأردني محمود مرضي، وهداف الدوري العراقي مهند علي «ميمي»، والكوري تاكاشي اوشينو، والأوزبكي عبدالله ييف، إضافة إلى البرازيلي تياغو سانتوس فضلاً عن نخبة من اللاعبين الآخرين.

ومن جانب اللاعبين المواطنين، تعاقد دبا مع نخبة من اللاعبين من أصحاب الخبرة المتراكمة المكتسبة من اللعب في دوري المحترفين مع فرق عدة، ومنهم حارس المرمى عيسى الهوتي الذي يتمتع بخبرة اللعب في المحترفين بصفوف كلباء سابقاً فضلاً عن حارس دبا محمد سالم الرويحي وآخرين منهم علي الظنحاني، وراشد محمد وخالد البلوشي.

وخاض دبا ثلاث مباريات ودية في المعسكر الخارجي، الذي أُقيم في سلوفينيا، حيث تعادل في مباراتين من دون أهداف، وفاز بهدف نظيف في مرحلته الأولى، بينما فاز على البطائح بهدف نظيف وخسر أمام النصر (2-1) في مرحلته التدريبية الحالية.

ومن أبرز التحديات التي يحتمل أن تصادف الفريق، حاجته إلى الوقت لتحقيق الانسجام، وجدول المباريات الذي سيضعه بمواجهتين أمام الشارقة والعين قبل مواجهات مباشرة مع المنافسين الظفرة وكلباء.