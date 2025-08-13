الفلاحي يشارك في زوارق «إسكندنافيا» و«العالم»

أكد الإماراتي، سلطان الفلاحي، مشاركته في بطولة إسكندنافيا الدولية للزوارق السريعة «الفورمولا 4» في النرويج، المقررة في 15 أغسطس الجاري، في محطة مهمة قبل الانتقال إلى إيطاليا والمشاركة في بطولة العالم في 16 سبتمبر المقبل. ويعوّل الفلاحي في استحقاقيه الخارجيين في «إسكندنافيا» و«إيطاليا» على نتائجه في الفعاليات الماضية للزوارق السريعة، بعد أن حصد المركز الأول، في يناير الماضي، بالجولة الأخيرة في أبوظبي، والمركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الإمارات الدولية لزوارق «الفورمولا 4».

وقال الفلاحي، في تصريحات صحافية، إن دعم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، كان له أثر كبير في تطوير القدرات التنافسية لمتسابقي الدولة.