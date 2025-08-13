باروت: أسلوب لعب منتخب البحرين مقارب لقطر وعمان

قال المدرب الوطني في كرة القدم، عيد باروت، إن خوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراتين وديتين أمام منتخبَي سورية والبحرين، على التوالي، يومَي الرابع والثامن من سبتمبر المقبل في دبي، خلال معسكر إعداد داخلي، يعد فرصة جيدة لمدرب المنتخب، الروماني أولاريو كوزمين، للتعرف أكثر إلى لاعبيه استعداداً لمباراتَي المنتخب المرتقبتين أمام عمان وقطر يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المنتخب سيحقق مكاسب فنية جيدة من مباراتَي سورية والبحرين الوديتين، مؤكداً أن المنتخب أمام فرصة تاريخية جديدة للتأهل إلى كأس العالم في حال تمكن من تخطي منتخبَي عمان وقطر.

وأضاف باروت لـ«الإمارات اليوم» أن «المنتخب كان في حاجة إلى مثل هذه المباريات الودية أمام منتخبين مثل سورية والبحرين، وذلك لكي يتعرف الجهاز الفني أكثر إلى لاعبيه، بجانب خلق مزيد من الانسجام بينهم، لاسيما أن المباراتين ستلعبان في دبي، وهو الطقس نفسه في قطر، كما أن أسلوب اللعب بالنسبة للمنتخبين، خصوصاً البحريني، مقارب لأسلوب منتخبَي قطر وعمان».

وشدد باروت على أن برنامج الإعداد الذي وضعه مدرب المنتخب كوزمين يعد حتى الآن مناسباً بالنسبة للاعبين، مضيفاً «بالنسبة لي فإنني متفائل بالمنتخب خلال خوضه مباراتيه في ملحق المونديال، لأنه يضم نخبة من اللاعبين المميزين، وهناك تنافس كبير جداً بينهم للوجود في تشكيلة المنتخب، بجانب قوة الدوري الإماراتي التي أفرزت لاعبين مميزين، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب، لذلك فإن الأمور بالنسبة للمنتخب تسير في الطريق الصحيح».

وأشار المدرب باروت إلى أهمية أن يركز مدرب المنتخب كوزمين خلال الفترة المقبلة على عملية الانسجام بين اللاعبين من خلال خوض مزيد من المباريات الودية.

واعتمد اتحاد الكرة برنامج المنتخب الوطني، خلال سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض مباراتي الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ ستقام منافسات الملحق في الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر المقبل، حيث يُواجه المنتخب منتخبي عُمان وقطر في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن اتحاد الكرة أن المنتخب سيُقيم معسكراً تدريبياً في دبي، اعتباراً من 25 الجاري حتى التاسع من سبتمبر المقبل، يخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب سورية في الرابع من سبتمبر، والثانية أمام منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته في استاد زعبيل بنادي الوصل.

يذكر أن المنتخب كان قد أقام أخيراً معسكر إعداد خارجياً في النمسا، خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى السادس من الشهر الجاري، خاض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق ليتشي الإيطالي، وفاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز في المباراة الثانية أمام فريق برافو السلوفيني بهدفين مقابل هدف.

وعن النصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبي المنتخب قبل مباراتَي الملحق، قال باروت: «يجب على لاعبي المنتخب اللعب من أجل شعار المنتخب الوطني، خصوصاً أن كل الجماهير الإماراتية ستقف خلفهم بالدعم والتشجيع بهدف الوصول إلى كأس العالم».

وشهدت القائمة الأخيرة اختيار المدرب كوزمين خمسة لاعبين جدد، للمرة الأولى، حيث أتاح لهم الفرصة للمشاركة في المعسكر الأخير بالنمسا، للتعرف إلى قدراتهم وإمكاناتهم الفنية.

