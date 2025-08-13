كلباء يدافع عن حظوظ البقاء في ثامن موسم احترفي

يدافع فريق كلباء عن حظوظه للبقاء في موسمه الثامن على التوالي في دوري المحترفين، منذ صعوده في موسم 2018-2019، الذي تخطى به جاره الفجيرة الذي كان يقوده الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

ويتميّز فريق كلباء الملقب بـ«النمور» هذا الموسم بعدد من الإيجابيات المهمة، التي قد تساعده على خوض موسم جديد وناجح، ومن أهمها الاستقرار على نخبة من أفضل لاعبيه، ومنهم لياندرو ساباداسيو، والإيراني الأصل البلجيكي الجنسية سامان قدوس، وقائد الفريق عبدالسلام محمد، وحارس المرمى سلطان المنذري الذي يُعدّ العمود الفقري للفريق، إضافة إلى لاعبين آخرين، تزامناً مع تجديد الثقة بالمدرب الصربي، فوك رازوفيتش، للموسم الثاني على التوالي، وسيدشن النمور مشاركتهم الجديدة بمواجهة النصر ثم بني ياس والوحدة في الجولات الأولى.

تعاقدات مهمة

وبجانب التعاقدات الجديدة المهمة يبرز إلى الواجهة تعاقد كلباء مع اللاعب سيكو بابا معاراً من نادي العين، إضافة إلى التعاقد مع لاعب شباب الأهلي والوحدة سابقاً الدولي الإيراني أحمد نور الله، وإجمالاً تعاقد كلباء مع أربعة مواطنين وثلاثة مقيمين وأجنبيين، منهم الإيراني محمد محبي القادم من سباهان أصفهان، فضلاً عن تجديد الثقة بلاعبين آخرين، منهم الفلسطيني أحمد أبوناموس الذي تميّز باللعب في أكثر من مركز، وعلي سالمين، وغيرهما.

معسكر تدريبي

وخاض فريق كلباء معسكراً تدريبياً ناجحاً في سلوفينيا محققاً الفوز في أربع مباريات ودية، أبرزها على السيلية القطري (4-2) وتمكن الفريق من تسجيل أكثر من 10 أهداف تعكس قدرته الهجومية العالية.

وفي مكسب إيجابي مهم كشفه المعسكر الخارجي تمثّل بعدم التأثر بغياب لاعبه الإيراني، مهدي قائدي، والمنتقل إلى صفوف نادي النصر، إضافة إلى ثبات نسبي بتشكيلة اللاعبين التي خاض بها المدرب أغلب المباريات في الموسم الماضي، وكذلك ثقافة الفوز وتسجيل الأهداف واللعب الهجومي وتصاعد الأداء خلال معسكر سلوفينيا، ما عكس انسجاماً واضحاً مهد لتطبيق سريع لخطط المدرب، وأسهم في إيجاد دكة بدلاء منوّعة.

بالمقابل تُعدّ الخسارة أمام شباب الأهلي (4-2) في آخر مباراة ودية علامة الاستفهام الوحيدة، وأيضاً تبقى الحاجة إلى تقوية خط الدفاع، خصوصاً مركز الظهير الأيمن من الأمور الضرورية للفريق، كما يحتاج الفريق إلى تعويض لاعب وسطه السابق الإيطالي دانيل بيسا الذي غادر صفوف النمور.

