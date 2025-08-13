«المنتخب الأولمبي» يختتم معسكر إسبانيا

أنهى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب مارسيلو برولي، معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة سان بيدرو الإسبانية، استعداداً لتصفيات آسيا تحت 23 سنة، المقررة في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من الشهر المقبل، وضمت قائمة «الأبيض» في معسكر إسبانيا 26 لاعباً، هم: خالد توحيد، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار، ومبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وخميس المنصوري، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وزايد خميس، وجمال خليفة، وهزاع شهاب، وعلي عبدالعزيز، وسولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل، وأحمد رائد، ومحمد الحمادي، وغيث عبدالله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان.