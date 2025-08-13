سان جيرمان وتوتنهام يقصان شريط المسابقات الأوروبية اليوم

يرفع الستار عن موسم مسابقات الأندية الأوروبية لكرة القدم، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم (الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات)، في بطولة كأس السوبر الأوروبي بمدينة أوديني الإيطالية، ويسعى باريس سان جيرمان لتأكيد سطوته القارية، بعدما تُوج بطلاً لأوروبا، وبلغ نهائي النسخة الجديدة من مونديال الأندية.

ورغم هزيمة سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنجليزي (صفر-3)، لايزال صيفه حافلاً بسجل استثنائي، وذلك بعد فوزه التاريخي بدوري أبطال أوروبا، ورباعية ألقاب محلية غير مسبوقة.

وأثبت النادي المملوك لقطر قدرته على بلوغ آفاق جديدة، بفضل التطور الهائل، والصلابة التي أظهرها بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

ويدخل سان جيرمان الذي تخلص من نجوم العيار الثقيل، بدءاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي، مروراً بالبرازيلي نيمار، وانتهاء بمهاجمه كيليان مبابي، الموسم الجديد مع جرعات ثقة إضافية، ساعياً للاستفادة من هذه النجاحات لمواصلة هيمنته الأوروبية والمحلية.

ورغم هذا التفاؤل، يرى البعض أن غياب لاعب الوسط، البرتغالي جواو نيفيش، عن صفوف سان جيرمان بسبب الإيقاف، يُؤثر في حظوظ النادي الباريسي في مباراة اليوم، علماً أنه لن يشارك أيضاً أمام نانت في «ليغ 1» ضمن المرحلة الأولى، ويعوّل سان جيرمان على كوكبة من النجوم، يتقدمهم عثمان ديمبيليه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية، وأفضل هداف في صفوفه الموسم الماضي (35 هدفاً في 53 مباراة)، والدولي المغربي أشرف حكيمي، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

من جانبه، نجح توتنهام في إنقاذ موسمه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1-صفر)، بعدما أنهى الـ«بريميرليغ» في المركز الـ17 الموسم المنصرم، وسمح هذا الفوز لنادي شمال لندن بحجز تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، إضافة إلى خوض الكأس السوبر الأوروبية، لكن ذلك لم ينقذ رأس مدربه الأسترالي أنج بوستيكوغلو من مقصلة الإقالة، على الرغم من قيادته توتنهام لإنهاء 17 عاماً من الانتظار لمعانقة الألقاب، وبقيادة خلفه الدنماركي توماس فرانك، حظي توتنهام بوقت أطول بكثير للاستعداد لهذه المواجهة، بعدما خاض ست مباريات ودية، خسر آخرها أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-4، بعدما كان فاز على ريدينغ 2-صفر، وأرسنال 1-صفر، وتعادل مع ويكومب 2-2، ولوتون تاون سلبا ونيوكاسل 1-1، لكن توتنهام المتجدد خسر نجمه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، الذي قرر إنهاء فترة 10 أعوام بقميص النادي اللندني، للانتقال إلى لوس أنجلوس الأميركي، وغادر سون بعدما دوّن اسمه كخامس أفضل هدّاف في تاريخ توتنهام بـ173 هدفاً في 454 مباراة.