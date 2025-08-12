المنتخب يعسكر في دبي 25 الجاري ويواجه سورية والبحرين وديًا

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج المنتخب الوطني خلال سبتمبر المقبل استعداداً لخوض مباراتي الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم2026، إذ ستقام منافسات الملحق في الفترة من الثامن حتى 14 أكتوبر المقبل ، حيث يُواجه المنتخب نظيريه منتخبي عُمان وقطر في استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن اتحاد الكرة أن المنتخب سيُقيم معسكراً تدريبياً في دبي اعتبارا من 25 الجاري حتى التاسع من سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب سورية في الرابع من سبتمبر والثانية أمام منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وقدّم ,عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني مطر الصهباني خلال تصريحات صحافية للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، جزيل الشكر إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد على دعمه ومتابعته للمنتخب, مؤكداً أن هذا الدعم له تأثير إيجابي مباشر على إعداد الأبيض.

وتقدم الصهباني بالشكر أيضاً إلى مجلس إدارة الاتحاد على الاهتمام المتواصل بالمنتخب وثقتهم بالجهاز الإداري, وأشاد بجهود الأمانة العامة التي سهّلت كافة الأمور ولبّت الاحتياجات والمتطلبات. وثمن دور رابطة المحترفين الإماراتية وحرصها على توفير المساحة الكافية للمنتخب وتنسيقها لروزنامة مسابقاتها مع اتحاد الكرة بما يخدم الأبيض في مشاركاته المقبلة.

وعن التنسيق مع الأندية قال "إن التعاون والتنسيق مع الأندية سار بأفضل طريقة بخصوص اللاعبين الدوليين. إن هذا التعاون مهم جداً للمنتخب الوطني في هذه المرحلة من الإعداد, ونحن نثمن تعاون إدارات الأندية ونشكرهم على دعمهم للأبيض."

وأثنى الصهباني على جهود الإدارات التي عملت مع المنتخب خلال السنوات الماضية, مثمناً جهودها المخلصة والكبيرة.

وعن معسكر النمسا, أكد مطر الصهباني أن التجمع الذي استمر لمدة عشرة أيام حقق أهدافه من الناحيتين الفنية والبدنية ، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة كوزمين أولاريو على تنفيذ البرنامج بشكل تام من خلال الحصص التدريبية اليومية, إلى جانب الاجتماعات الفنية مع اللاعبين.

وقال " إن المدرب كوزمين يشعر بالسعادة والرضا من أداء اللاعبين خلال التدريبات والمباريات التجريبية واستيعابهم لأسلوب اللعب. هنا, لا بد من الإشادة بانضباط اللاعبين والتزامهم بالتعليمات, وهذا له دور واضح في إنجاح المعسكر النمساوي"

وتحدث الصهباني عن التجربتين الوديتين اللتين خاضهما الأبيض أمام ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التجارب هو قيام الجهاز الفني بتطبيق أفكاره , وتعرفه بشكل أكبر وأوسع على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية وزيادة التجانس فيما بينهم , خاصة أن هناك عدداً من العناصر تنضم للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب.

وأوضح أن المعسكر المقبل سيكون أكثر فائدة, خاصة أن المسابقات المحلية ستبدأ قريباً, وسيخوض اللاعبون مباريات رسمية مع أنديتهم, وهذا يرفع الجاهزية الفنية والبدنية ، مؤكداً حرص الجهاز الفني على متابعة أداء كافة اللاعبين الدوليين, بمن فيهم الذين غابوا عن تجمع النمسا بداعي الإصابة.

وبالنسبة للمواجهتين الوديتين أمام سورية والبحرين قال: "إن اختيار هذين المنتخبين جاء نتيجة قربهما من مستوى المنافسين في الملحق الآسيوي، وستكونان اختباراً حقيقياً للأبيض, وفرصة كبيرة للجهاز الفني للاطمئنان على حالة المنتخب وجاهزيته.