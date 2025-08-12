فريق الإمارات للدراجات الهوائية يحصد لقب طواف بولندا

حصد فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية لقب طواف بولندا، بعد فوز لاعبه الأميركي، براندون ماكنولتي، بلقب المرحلة السابعة والأخيرة من السباق، ليتصدر الترتيب العام بعد هذه المرحلة من النسخة الـ٨٢ للطواف.

وأنهى ماكنولتي المسار الأخير في زمن قدره 14:31 دقيقة، متقدماً بـ46 ثانية على الدراج فيكتور لانجيلوتي، من فريق إنيوس غريناديرز، ليحسم المرحلة ويؤمّن الصدارة، كما توّج فريق الإمارات بلقب الفرق بفضل الأداء المتكامل لنجومه طوال الأسبوع، ويأتي الفوز ليختتم أسبوعاً مميزاً لفريق الإمارات، حيث توج إسحاق ديل تورو بلقب الترتيب العام في فويلتا بورغوس بإسبانيا، ليرفع الفريق رصيده الإجمالي إلى 72 انتصاراً هذا الموسم.