النني: محمد صلاح نموذج للاعب العربي في الاحتراف والالتزام

أكد النجم المصري لاعب نادي الجزيرة، محمد النني، أن مواطنه وزميله في المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مشيراً إلى أن ما يقدمه صلاح من مستويات مبهرة وإنجازات استثنائية يجعله جديراً بأن يصبح أفضل لاعب في العالم، ومن جانب آخر أكد النني قدرة فريق الجزيرة على المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

وفاز النجم المصري محمد النني بلقب أفضل لاعب في دوري المحترفين، للموسم الماضي، من اختيار الجمهور، في أول موسم له مع الفريق، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، السبت الماضي، في العاصمة أبوظبي، في تتويج جديد لمسيرته الناجحة التي كانت استمرت في البطولات الأوروبية وفريقه السابق أرسنال لفترة تخطت 10 سنوات.

وقال محمد النني لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنّى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، لأنه نموذج يُحتذى به للاعب العربي والمصري في الاحتراف والالتزام، وقدم الكثير الموسم الماضي، والفوز بلقب أفضل لاعب وهداف البطولة في أقوى بطولة أوروبية، وهي الدوري الإنجليزي، أمر ليس سهلاً».

وتحدث النني عن تجربته في الدوري الإماراتي، مشيداً بالمستوى الفني للمسابقة، قائلاً: «الدوري الإماراتي قوي جداً ويضم نجوماً عالميين، والمفاجأة الحقيقية بالنسبة لي كانت في تعدد الفرق القادرة على المنافسة على اللقب، لا يوجد فريق واحد مهيمن، بل هناك أكثر من نادٍ يمتلك الإمكانات والطموح».

وعن طموحات الجزيرة في الموسم المقبل، أكد النني أن الفريق يملك كل المقومات للمنافسة على لقب الدوري، مضيفاً: «الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي كان دليلاً على قوة الفريق، ورغم أننا لم نحقق لقب الدوري، فإن الحصول على هذه البطولة التي أعتبرها أصعب وأقوى من بطولة كأس رئيس الدولة إنجاز مهم، بطولة كأس رئيس الدولة تحتاج لثلاث مباريات فقط للوصول إلى النهائي، أما كأس مصرف أبوظبي فتُلعب بنظام الذهاب والإياب، وهو ما يتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين على مدار الموسم».

وأوضح النني أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها الجزيرة، وعلى رأسها ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز ومنتخب مصر، تمثل إضافة كبيرة للفريق، قائلاً: «إبراهيم عادل لاعب موهوب وصاعد بقوة، وسيكون له مستقبل كبير في كرة القدم، وأتوقع أن يقدم موسماً رائعاً مع الجزيرة، لا أريد أن أعلق إذا كان لي دور في الصفقة أم لا، لكن إدارة النادي أتمت التعاقد باحترافية عالية، وباركت لها على هذه الخطوة المميزة».

وتطرق النني للحديث عن قيمة اللاعب المصري في عالم كرة القدم، مؤكداً أن التجارب الأخيرة أثبتت قدرة المصريين على الاحتراف في أقوى البطولات، وقال: «لدينا محمد صلاح، تريزيغيه، مصطفى محمد، إضافة إلى تجربتي الطويلة مع أرسنال، وكلها أمثلة واضحة على أن اللاعب المصري يستطيع التألق في أي مكان بالعالم، إذا وجد البيئة المناسبة».

واختتم النني حديثه بالتأكيد على أن الموسم المقبل من الدوري الإماراتي سيكون من أقوى النسخ في السنوات الأخيرة، بسبب الاستعدادات الكبيرة للأندية وارتفاع مستوى المنافسة، مضيفاً أن «الموسم المقبل سيكون مشتعلاً منذ جولاته الأولى، والجماهير ستستمتع بمستوى فني عالٍ وأجواء كروية مميزة».

محمد النني:

• اللاعب المصري يستطيع التألق في أي مكان بالعالم، إذا وجد البيئة المناسبة.

• تعاقدات الجزيرة الجديدة، وعلى رأسها إبراهيم عادل، تمثل إضافة كبيرة للفريق.