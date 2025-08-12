شباب الأهلي يدخل الموسم الجديد بقوة دفع «رباعية»

يدخل شباب الأهلي موسم 2025-2026 بطموحات لا حدود لها، بعد موسم استثنائي كتب فيه التاريخ بحروف من ذهب، بعدما حقق الرباعية التاريخية، التي شملت ألقاب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس السوبر الإماراتي – القطري، إضافة إلى وصافة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

هذا الإنجاز رسّخ مكانة شباب الأهلي كأحد أقوى أندية كرة القدم الإماراتية والآسيوية، وعزز طموحات جماهيره في استمرار الهيمنة على الساحة المحلية، وتحقيق إنجازات خارجية في الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور الرئيس، إلى جانب استحقاقات محلية مهمة على مدار الموسم.

ولم يكتفِ «الفرسان» بالاحتفال بما تحقق، بل بدأ الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو سوزا، مرحلة الإعداد للموسم الجديد بخطة متكاملة من ثلاث مراحل.

وركّزت المرحلة الأولى على تدريبات داخلية لتعزيز اللياقة والجاهزية البدنية، قبل التوجه إلى معسكر خارجي في النمسا استمر ثلاثة أسابيع بين 13 يوليو والثالث من أغسطس، في المرحلة الثانية من الإعداد، وجاء المعسكر النمساوي مثالياً من حيث الأجواء والانضباط والالتزام، وشهد تدريبات مكثفة على فترتين يومياً لرفع معدل اللياقة، مع التركيز على الانسجام التكتيكي بين العناصر الأساسية والجديدة.

وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية قوية، فاز في الأولى على دبليو إس جي واتنز النمساوي 1-0 بهدف سبستيان، ثم تغلب على أودينيزي الإيطالي 3-1 بأهداف ماتيوس ليما وسعيد عزت الله وغاستون سواريز، قبل أن يختتم المعسكر بالخسارة أمام ريال مايوركا الإسباني 1-2، وسجل ليما هدف الفريق الوحيد، ومنحت هذه المواجهات الجهاز الفني مؤشرات مهمة إلى مستوى التجانس والجاهزية الفنية قبل العودة إلى دبي.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري بمواجهة الظفرة يوم 16 أغسطس الجاري، ثم الوحدة في الجولة الثانية، فيما يدخل منافسات الموسم بطموح المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، بما في ذلك بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي يشارك فيها بجانب أندية الشارقة والوحدة، بينما يلعب الوصل في بطولة آسيا 2، والعين في دوري أبطال الخليج.

أما على صعيد الانتقالات، فشهدت قائمة الفريق تعديلات مهمة على مستوى المحترفين الأجانب واللاعبين المقيمين.

وتضم قائمة الأجانب حالياً، أربعة أسماء بارزة: مؤنس دبور، وسعيد عزت الله، وبوغدان، وسردار أزمون الذي سيغيب مؤقتاً بعد عملية جراحية في الكاحل.

وفي فئة المقيمين، تعاقد النادي مع أربع صفقات جديدة لتعزيز القوة الهجومية والدفاعية، إذ تعاقد مع البرازيلي أديسون، والإيراني رضا قنديبور، والأرجنتيني إليان إيرالا، والبرازيلي كايكي فرنانديز، بينما يخضع الإسباني ويسلي دوال لفترة تجربة قبل قيده رسمياً.

وتسابق الإدارة الزمن لإكمال خماسي المحترفين الأجانب، حيث ذكرت وسائل إعلام عالمية أن النادي دخل مفاوضات لضم البرتغالي أفونسو سوزا، نجم ليخ بوزنان البولندي، بعد تقديم عرض رسمي بقيمة 4.5 ملايين يورو، متفوقاً على سامسون سبور التركي، ليعزز الفريق صفوفه بلاعب خامس قادر على صناعة الفارق في المنافسات القارية والمحلية.

وتترقب جماهير شباب الأهلي موسماً جديداً مملوءاً بالتحديات، لكنها تملك كل أسباب التفاؤل في ظل التحضيرات القوية، والصفقات الجديدة، وخبرة الجهاز الفني بقيادة باولو سوزا.