بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب تنطلق الجمعة

تنطلق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، يوم الجمعة المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة رقم (3)، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين من جميع أندية الدولة وخارجها، للفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً، يتنافسون في أكثر من 90 فئة.

ويشمل برنامج البطولة في أجندته البدء بعملية قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، غداً، في مقر اتحاد اللعبة بأبوظبي، في حين تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية الساعة الثالثة عصر الجمعة وتمتد حتى التاسعة مساء، وفي اليوم الذي يليه تنطلق نزالات نصف النهائي الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي 17 الجاري الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً، ثم تتويج الأبطال الفائزين.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، علي خوري: «تمثل بطولة الإمارات للشباب فرصة مثالية للأندية واللاعبين من داخل الدولة وخارجها، ومحطة مهمة للاتحاد للوقوف على مستويات اللاعبين، واكتشاف الموهوبين لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للشباب، حيث يحرص الاتحاد على تهيئة الجوانب التنظيمية وتسخير جميع الإمكانات من أجل الوصول بالمنتخب الوطني للشباب لأعلى مراحل الجاهزية لتمثيل الإمارات في المحفل العالمي المرتقب».