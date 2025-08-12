العين في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج

أجرى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أمس، في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة، قرعة النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بمشاركة ثمانية فِرَق، تم توزيعها على مجموعتين.

وأسفرت القرعة عن وجود فريق العين، ممثل الكرة الإماراتية، في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من أندية زاخو العراقي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2025 حتى 14 أبريل 2026، بمشاركة الأندية الثمانية التي تم ترشيحها من قبل الاتحادات الخليجية.