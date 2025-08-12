حمدان بن مبارك: شغف المجتمع الإماراتي بكرة القدم يُحفز على العطاء

أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن مسابقات الموسم الكروي الجديد على الأبواب، وعشّاق الكرة يترقبون انطلاقة قوية بعد أن استعدت فرق الأندية المحلية بشكل مناسب من خلال المعسكرات والتجارب الودية، مشيراً إلى أن شغف الجمهور الرياضي والمجتمع الإماراتي بكرة القدم يعطي دفعة قوية لمنافساتنا المحلية ويُحفز على العطاء والإبداع، وأن الجمهور سيكون شريكاً فاعلاً في مسابقات الموسم.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، في بيان صحافي لاتحاد الكرة: «ننتظر موسماً كروياً مميزاً ومثيراً، ونأمل أن تقدم لنا المسابقات نجوماً جدداً من اللاعبين الموهوبين يرفدون منتخباتنا الوطنية ويجعلونها أكثر قوة، ويسهمون في تحقيق إنجازات إضافية للكرة الإماراتية».

وأشار إلى أن انطلاق الموسم في هذا الشهر (16 الجاري)، يساعد اللاعبين الدوليين الذين يمثلون المنتخب الوطني على رفع لياقتهم البدنية، ويسهم في إعدادهم لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشاد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، وتحضيراتها للموسم، مؤكداً أن اتحاد الكرة يدعم خطط الرابطة التي تعمل باستمرار من أجل تطوير المسابقات المحلية.

وقال: «نأمل أن يكون الموسم الكروي الجديد مصدر قوة لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا في مشاركاتها الخارجية، ونحن على ثقة بأن جميع الأطراف ستعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الكرة الإماراتية».

وأشار الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن حكام الكرة أكملوا تحضيراتهم من خلال المعسكر الخارجي، وننتظر منهم أداءً يليق بمستوياتهم المميزة وخبراتهم المتراكمة التي اكتسبوها من قيادة المباريات المحلية والخارجية.

