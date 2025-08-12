اتحاد اليد يعقد غداً «عمومية غير عادية»

يعقد اتحاد كرة اليد في مقر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بدبي، في الرابعة والنصف من عصر غدٍ، اجتماع «الجمعية العمومية غير العادية»، لاعتماد النظام الأساسي.

كما سيتم خلال «العمومية غير العادية» اعتماد اللائحة والنظام الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2024-2028، بما يتوافق مع النظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومناقشة البنود الخاصة بالترشح لمنصب الرئاسة والأعضاء، وعدد الأعضاء، وآليات ولجان الطعون والتصويت.

وقال أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، في تصريحات صحافية، إن «الاجتماع سيحدد الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح للدورة الجديدة، ومواعيد إغلاقه الرسمية، بجانب تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على العملية الانتخابية، وإصدار القائمة الأولية للمرشحين، وفتح باب الطعون، قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين، بالإضافة إلى تحديد موعد انعقاد الانتخابات وفق النظام المعتمد».