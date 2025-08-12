بدر حارب: «فرسان دبي» نموذج للفريق المتكامل

أكد المحلل الرياضي، بدر حارب، أن فريق شباب الأهلي قدّم موسماً استثنائياً يستحق الإشادة، ونجح في إثبات مكانته كأحد أقوى الفرق على الساحة المحلية، وهو الآن يستعد لانطلاقة موسم جديد سيكون مملوءاً بالتحديات والمشاركات في العديد من البطولات، بعدما قدم نموذجاً للفريق القوي المتكامل.

وقال حارب لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي عمل خلال الفترة الماضية على تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، معترفاً بأن الفريق عانى في بعض المباريات خلال الموسم الماضي الجانب الدفاعي، ولذلك يحتاج إلى تدعيم الخط الخلفي.

وتحدث حارب عن إصابة المهاجم الإيراني سردار أزمون، مؤكداً أنها مؤثرة في انطلاقة الفريق مع بداية الموسم لكنها لن تطول، مشدداً على أن عودة اللاعب ستُشكل إضافة كبيرة للقوة الهجومية للفريق.

وأشار حارب إلى أن شباب الأهلي بموسمه التاريخي الماضي، ألهم بقية الأندية في الدولة، وشجعها على الإسراع في إبرام صفقات نوعية خصوصاً في اللاعبين المقيمين لتعزيز المنافسة ورفع مستوى البطولة، مؤكداً أن «فرسان دبي» قدم نموذجاً للفريق القوي المتكامل الذي يعرف طريق البطولات ويمنح الدوري قوة وإثارة إضافية.

واختتم حارب تصريحه بالتأكيد على ثقته الكبيرة بقدرة شباب الأهلي على تمثيل كرة الإمارات بشكل مشرف في دوري أبطال آسيا للنخبة، موضحاً أن الفريق يمتلك تشكيلة واسعة تكفي لتكوين فريقين قادرين على المنافسة محلياً وخارجياً، متمنياً لهم التوفيق في الموسم الجديد الذي يُنتظر أن يكون حافلاً بالإنجازات.