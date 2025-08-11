«سلة الوحدة» تُجدد الثقة بالسوري بكري للموسم السادس توالياً

أكد المدرب السوري، نضال بكري، تجديد إدارة نادي الوحدة ثقتها به لقيادة الفريق الأول لكرة السلة للموسم السادس توالياً.

وقال بكري لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر لإدارة نادي الوحدة على منحي الثقة مجدداً لقيادة الفريق الذي بدأ، أمس، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، بطموح مواصلة الاعتماد على مواهب النادي، وتقديم مستويات أفضل من المواسم السابقة».

وأضاف: «نركز في المراحل الأولى على الإعداد البدني، بانتظار اكتمال الصفوف مع التعاقدات الجديدة على صعيد المحترفين الأجانب، والتي ستتضح معالمها مطلع الشهر المقبل، في ظل المفاضلة بين خيارات عدة للتعاقد مع لاعبين أجنبيين في مركزي صانع الألعاب ولاعب الارتكاز».

وأشار بكري إلى توقعه ارتفاع وتيرة الإعداد وبلوغ الجاهزية المطلوبة قبل ضربة بداية الموسم منتصف سبتمبر المقبل، من خلال خطط قوية لتنظيم نسخة جديدة من بطولة الوحدة الدولية، بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية التي أقيمت بين 19 و20 سبتمبر 2024، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتابع: «بطولة العام الماضي مثلت محطة إعداد مهمة ليس لفريق الوحدة فحسب، بل للمنتخب الوطني أيضاً، وشارك فيها الاتحاد السكندري الذي توج باللقب، ووصيفه الكويت الكويتي، والبشائر العماني، والفتح الرباط المغربي، والحكمة اللبناني».

وقال: «ننتظر بالتنسيق مع جميع الأطراف تحديد موعد النسخة الجديدة من بطولة الوحدة الدولية، وسط توقعات بمشاركة أوسع لنخبة الأندية على صعيد المنطقة العربية، إلى جانب المنتخب الذي يستعد مطلع العام المقبل لتصفيات آسيا للمستوى الثاني»، يُذكر أن فريق الوحدة حل سابعاً في بطولته الدولية لكرة السلة للعام الماضي، بعد فوزه على المنتخب الوطني بنتيجة (97-89).

