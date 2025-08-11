عبدالله درويش: معسكر داخلي للجزيرة الحمراء استعداداً لـ «الأولى»

كشف مدير الفريق الأول بنادي الجزيرة الحمراء، عبدالله درويش، أن الفريق بصدد إقامة معسكر داخلي في مقر النادي، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، مثمناً الجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي لبناء فريق قادر على تحقيق مركز جيد في وسط الترتيب، في الموسم الذي سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، بمشاركة 15 فريقاً، تحت إشراف المدرب الإيراني مهدي مهديفيكا.

وأوضح درويش لـ«الإمارات اليوم» أنه: «تم اختيار عدد من اللاعبين المواطنين الذين قدموا مستويات فنية مميّزة في الموسم الماضي، مع مراعاة أن يكونوا الأكثر مشاركة في زمن المباريات (دقائق لعب)، من مختلف الأندية».

وتابع: «جددت إدارة النادي عقود نحو 60% من لاعبي الفريق الذين مثّلوا النادي في الموسم الماضي، للاستمرار في الموسم الجديد، كما تم تجديد عقود ستة لاعبين مقيمين، هم لاعب النصر السابق غابرييل سيلفا، والمدافع البرازيلي ويلس، والإيراني سجاد كمال، والغاني عيسى حسين، إضافة إلى الشقيقين الإيطاليين من أصول مغربية رضا حنيوي وتوفيق حنيوي، إلى جانب اللاعب الأجنبي الغاني جوزيف، الذي قدم موسماً مميّزاً مع الجزيرة الحمراء، فضلاً عن التعاقد مع المهاجم الصريح السنغالي داوودا».

وختم درويش مؤكداً أن الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى سيكون قوياً من الناحية التنافسية، في ظل تعاقد الأندية مع لاعبين ومدربين ذوي جودة عالية.