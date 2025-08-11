وليد عبيد: 9 أندية تتنافس على التأهل إلى «المحترفين»

وصف مدرب الفريق الأول لنادي حتا، وليد عبيد، الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بأنه سيكون الأصعب والأقوى مقارنة بالمواسم الماضية، وذلك بسبب زيادة عدد الفرق الساعية للفوز ببطولة الدوري، ونيل بطاقتَي الصعود إلى دوري المحترفين، وأشار إلى أن المنافسة في السابق كانت تقتصر على فريقين أو ثلاثة، بينما باتت اليوم نصف فرق الدوري تتنافس على الصعود.

وأوضح أن أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على الصعود، إلى جانب حتا، هي: الإمارات، والعربي، ودبا الحصن، والعروبة، والفجيرة، والحمرية، إضافة إلى فريق يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، الذي سيكون رقماً صعباً في الموسم المقبل، وكذلك فريق الذيد، لافتاً إلى أن أكثر من نصف عدد فرق الدوري التي تبلغ 15 نادياً ستخوض المنافسة بقوة.

وكان حتا قد خاض أولى مبارياته الودية أمام العربي الكويتي، وانتهت لمصلحة «الإعصار» بنتيجة 2-1.

وقال وليد عبيد في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، «الموسم المقبل سيشهد تطوراً كبيراً في المستوى الفني للمباريات، وذلك بعد رفع عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين المسموح لهم بالمشاركة في المباراة إلى سبعة لاعبين، وهم أربعة أجانب وثلاثة مقيمين، ما سيُحِدث نقلة نوعية في المستوى الفني مقارنة بالمواسم السابقة».

وكشف عن أن إدارة النادي تعاقدت مع نخبة مميّزة من اللاعبين المواطنين في مختلف المراكز، من بينهم الحارس سعيد المساري، ومحمد إسماعيل، وحسن إبراهيم، إلى جانب لاعبين مميّزين آخرين، إضافة إلى الأجانب والمقيمين، مؤكداً أن رهان حتا سيكون على بناء فريق قوي يتمتع بانسجام عالٍ، وقادر على الوجود في قمة المنافسة دائماً، وشدد على أن طموح الفريق هو الفوز بالمركز الأول، والصعود إلى دوري المحترفين بجدارة، معرباً عن ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين، لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: «جميع الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى، الذي تنطلق منافساته في 19 سبتمبر المقبل، أبرمت تعاقدات مع لاعبين ومدربين على مستوى عالٍ من الجودة، ما يؤكد أن المنافسة لن تكون سهلة، وستشهد مباريات قوية».