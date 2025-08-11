العين بطلاً لـ «كأس غرناطة» في ختام معسكره الخارجي

تُوج فريق نادي العين بطلاً لـ«كأس غرناطة» عقب فوزه على صاحب الضيافة، فريق نادي غرناطة الإسباني، بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد نويفو لوس كارمينيس، في رابعة وآخر تجاربه الودية بمعسكره في إسبانيا، قبل العودة إلى الإمارات، ووضع اللمسات الأخيرة استعداداً لمواجهة البطائح في دوري «أدنوك» للمحترفين في 16 الجاري.

وسجل أهداف العين مهاجمه التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 17 من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 25 من تمريرة عرضية لزميله إيريك، فيما أحرز نسيم الشاذلي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

ويعد هذا الانتصار تأكيداً على تطور أداء الفريق مباراة بعد أخرى، خلال المعسكر الخارجي الذي بدأ بمحطته الأولى في المغرب، اعتباراً من 20 يوليو الماضي، حيث فاز في أولى ودياته على اتحاد تواركة المغربي بخماسية نظيفة، ثم تجاوز فريق إلتشي الإسباني بنتيجة 4-3، في الثاني من أغسطس الجاري، ضمن افتتاح مبارياته في «كأس مدينة غرناطة» التي مثلت ثانية تجاربه الودية.

واكتفى العين بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام الأهلي السعودي في الخامس من أغسطس، في ثانية مبارياته بالبطولة، قبل أن يختتم مشواره بالتتويج بالكأس بعد الفوز على غرناطة.

وبمحطتيه المغربية والإسبانية، يعد العين آخر فرق دوري أدنوك للمحترفين التي أنهت معسكراتها الخارجية، والتي انطلقت في الثاني من يوليو الماضي، واستضافتها سبع دول، إذ اختارت أندية الشارقة، وشباب الأهلي، وخورفكان، النمسا مقراً لمعسكراتها، فيما توجهت أندية عجمان، والبطائح، وبني ياس، إلى صربيا، واتجهت أندية الظفرة، وكلباء، ودبا، إلى سلوفينيا، في حين اختارت أندية الوحدة، والنصر، ألمانيا، وفضّل الوصل التوجه إلى هولندا، بينما اختار الجزيرة إسبانيا.

• «الزعيم» خاض 4 مباريات ودية في فترة الإعداد.