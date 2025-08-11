«إل كوردوبس» ينتزع لقب «سورد دانسر ستيكس» الأميركي

تُوِّج الجواد «إل كوردوبس»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «سورد دانسر ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى (جروب 1)، لمسافة 2400 متر، والذي أُقيم، فجر أمس، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وأضاف الجواد، البالغ أربع سنوات، والمنحدر من نسل الفحل «فرانكل»، انتصاره الرابع في مسيرته، والأول له في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ونجح الفارس فلافين بارت في قيادة «إل كوردوبس» لتعويض انطلاقته من البوابة الأولى، واللحاق سريعاً بركب الصدارة، والبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة، قبل أن يُطلق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار «ساراتوغا»، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، ليقطع خط النهاية في المركز الأول في زمن بلغ دقيقتين و25 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني، الجواد الأميركي «ريبل ريد»، بإشراف المدرب شيري ديفو وقيادة الفارس إيراد أورتيز.

وواصلت خيول «غودولفين» تألقها بحصول الجواد «نيشنس برايد»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، على المركز الثالث.