النصر يهزم دبا في آخر تجاربه الودية

حقق فريق النصر فوزاً ودياً على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 2-1، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدفي النصر في اللقاء كلّ من كوستن أمزار ولوكا، ليختتم «العميد» استعداداته الفنية للموسم الذي يبدأ بمواجهة قوية أمام كلباء في 16 الجاري.

ومن جانب آخر، أعلن نادي النصر عن تعرّض حارس المرمى، عدلي محمد، لإصابة بتمزق غضروفي خلال تدريباته مع المنتخب الوطني، ما يستدعي إجراء عملية جراحية له في الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد غيابه عن انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، ويُمثّل تحدياً إضافياً للفريق في بداية الموسم.