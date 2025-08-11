كورنثيانز يقيل رئيسه لاتهامه بالاختلاس

قرر كورنثيانز، أحد أنجح الأندية في كرة القدم البرازيلية، إقالة رئيسه، أوغوستو ميلو، من منصبه، بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال.

وصوّت النادي في جمعيته العمومية السنوية على إقالة ميلو، الذي كان موقوفاً أصلاً عن العمل، وذلك بعدما وجهت لابن الـ61 عاماً تهم التآمر الجنائي وتبييض الأموال والسرقة، وفقاً لمصادر قانونية، وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات «فاي دي بيت»، ووفقاً لوسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتحويل أموال كورنثيانز الذي يمر بصعوبات مالية.