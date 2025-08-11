الفجيرة تستضيف دورة اللعب النظيف للشطرنج

يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة دورة اللعب النظيف للشطرنج، التي ستقام للمرة الأولى في دول الشرق الأوسط، من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، بتنظيم لجنة اللعب النظيف في الاتحاد الدولي للشطرنج (الفيدا)، بالتعاون مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وستُعقد فعالياتها في المبنى الجديد للنادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور عبدالله آل بركت، أن استضافة الدورة تعكس جهود إمارة الفجيرة في تعزيز النزاهة والشفافية في رياضة الشطرنج، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أيضاً التزام النادي بتقديم برامج تعليمية تُسهم في تحسين البيئة الرياضية، وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال الشطرنج على المستوى الدولي.

وبيّـن آل بركت أن محاور الدورة ستتضمن محاضرات حول الإطار القانوني للعب النظيف، ولوائح مكافحة الغش، وإحصاءات البروفيسور ريغان، والأجهزة التقنية المستخدمة في هذا المجال.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبدالله الزعابي، إنه من الأهداف المهمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الإسهام في تطوير إمكانات حكام الشطرنج في الإمارات والدول المشاركة، باعتبار ذلك مطلباً أساسياً لهم، موضحاً أن المحاضرين في الدورة هما الليتوانية سولوميا زاكاساتا، والهندي كوبكا كومار.