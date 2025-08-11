منتخب الدراجات يختتم معسكره في إيطاليا

أنهى اتحاد الإمارات للدراجات المعسكر التدريبي المشترك للمنتخبات الوطنية، الذي جمع 14 لاعباً من فئات الرجال تحت 23 سنة، الناشئين والشباب، ويأتي هذا المعسكر في إطار برنامج الإعداد المكثف للاستحقاقات المقبلة التي ستشهد مشاركة قوية للمنتخبات الإماراتية في عدد من البطولات الدولية المهمة، منها بطولة العالم للشباب في هولندا، وكأس آسيا في تايلاند، وطواف صلالة، وظفار كلاسيك، إضافة إلى بطولتَي العالم في رواندا وتشيلي، والألعاب الآسيوية للناشئين التي تستضيفها البحرين.

وأكد مدير المنتخبات الوطنية للدراجات، محمد بن شفيع، أن اتحاد الدراجات، برئاسة منصور بوعصيبة، حرص خلال المعسكر التدريبي، على توفير أفضل الظروف التدريبية والبيئية للاعبين من مختلف الفئات، بهدف صقل مهاراتهم الفنية والبدنية، وضمان تحقيق أفضل النتائج التي ترفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

من جانب آخر، غادر الدراج يوسف أميري إلى هولندا، للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام هناك، خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، برفقة مدير المنتخب الوطني، محمد بن شفيع، وسيواصل أميري المعسكر التدريبي، من اليوم وحتى موعد البطولة، للتأقلم مع أجواء المنافسات.

وأشار محمد بن شفيع إلى أهمية التعاون المستمر مع الجهات المعنية، متوجهاً بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما غير المحدود والمستمر للمنتخبات الوطنية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح البرنامج الرياضي في الدولة.

يُذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى وضع خطة إعداد متميزة لجميع الفئات العمرية، تواكب تطلعات الدولة في تحقيق التفوق الرياضي، وتعزيز حضور الإمارات في سباقات الدراجات العالمية.