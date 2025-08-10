"ريبلز رومانس" ينتزع انتصاره الثاني في "برايس فون برلين" الألماني

واصل الجواد "ريبلز رومانس" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، وضع بصماته التاريخية على صعيد سجلات سباقات الخيل حول العالم، عقب نجاحه اليوم الأحد، في تكرار إنجازه للعام 2022، وانتزاع لقبه الثاني في سباق "برايس فون برلين" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1"، وجرى في نسخته الـ 134 على مضمار "هوبغارتن" الألماني العريق.

وأكد "ريبلز رومانس" مجدداً جدارته بلقب الجواد "الأكثر فوزاً" بتاريخ فريق "غودولفين" العالمي، ليضيف الانتصار الـ 19 في مسيرته، والثامن ضمن سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، متضمنة بصمةً تاريخيه بتتويجه لمرتين في سباق "بريدرز كب تيرف" الأميركي الشهير في نسختي 2022 و2024، وأضاف إليها بصمة جديدة بثنائية الفوز في سباق "برايس فون برلين" لنسختي 2022 و2025، كما تضم مسيرته العالمية تتويجه صيف العام الماضي بلقب

سباق "شامبينونز أند شاتر كب" على مضمار "هونغ كونغ".

ونجح الفارس بيلي لوغنان، في قيادة "ريبلز رومانس" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و27 ثانية و81 جزء من الثانية، بفارق ثلاث أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد "يانكو" بإشراف المدرب اندريه فابر، وقيادة الفارس رينيه بيشوليك.