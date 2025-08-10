ذكرت صحيفة "ديلي" ميل البريطانية أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع حارس مرمى إماراتي بعد تألقه في فترة التجربة مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي أبدى إعجابه بإمكانات الحارس عبدالله الحمادي عقب ظهوره بمستوى مميز خلال فترة تجربة خاضها في مركز تدريب الفريق بكارينغتون.

وأضافت: "أثار الحارس الشاب الذي لعب في أكاديمية الوصل إعجاب الجهاز الفني بقدراته الفنية وردود أفعاله السريعة، ما دفع إدارة النادي لوضعه ضمن قائمة الخيارات المطروحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة".

وأكملت: "يواصل مانشستر يونايتد دراسة احتياجاته الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع الحارس، في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق ودعم العناصر الشباب القادرة على المنافسة في السنوات القادمة".