سردار آزمون يحصل على «الكرة الذهبية».. وباولو سوزا أفضل مدرب

كرّمت رابطة المحترفين لكرة القدم، خلال حفل أقامته أمس، في فندق قصر الإمارات «ماندارين أورينتال» في أبوظبي، الفائزين بجوائز الموسم الكروي المنصرم 2024-2025، والتي شملت فئات عدة: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأفضل هدف، إلى جانب جائزة التميز في الاحتراف والترخيص، وجائزة دوري الجماهير. وجاء هذا التكريم تقديراً للدور البارز الذي قدمه اللاعبون والمدربون مع فرقهم في الموسم الماضي.

ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، لاعب شباب الأهلي سردار آزمون، متفوقاً على مهدي قائدي لاعب كلباء وكايو لوكاس لاعب الشارقة، بعد أن لعب دوراً مؤثراً في قيادة فريقه لتحقيق نجاحات كبيرة أبرزها التتويج بدرع الدوري. وحصد زميله غويلهرمي دا سيلفا (بالا) جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، متفوقاً على براهيما ديارا من الوحدة، وسياكا سيديبي من الوصل.

وذهبت جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، إلى حارس شباب الأهلي الصاعد حمد المقبالي، بعد منافسة قوية مع علي خصيف من الجزيرة، وعادل الحوسني من الشارقة. بينما حصل البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على جائزة القائد لأفضل مدرب، بعدما قاد فريقه لتحقيق أربعة ألقاب أبرزها الدوري، متفوقاً على الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل السابق، والروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة السابق.

أمّا جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور فكانت من نصيب محمد النني لاعب الجزيرة، متفوقاً على لوكاس بيمنتا من الوحدة، وفابيو ليما من الوصل، بينما ذهبت جائزة أجمل هدف في الموسم إلى نبيل فقير لاعب الجزيرة، متفوقاً على سفيان رحيمي من العين، وعمر خريبين من الوحدة.

وفي فئة الأندية، فاز نادي الجزيرة بجائزة التميز في الاحتراف والترخيص متفوقاً على الوحدة والعين، بينما كانت جائزة دوري الجماهير من نصيب نادي العين، متقدماً على الوصل والجزيرة. كما حصل لابا كودجو لاعب العين على جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري برصيد 20 هدفاً، ونال رامون ميريز لاعب الجزيرة جائزة هداف كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما توّج منصور المنهالي لاعب الوحدة بجائزة هداف دوري تحت 23 عاماً.

ويُعد نادي شباب الأهلي الأكثر حصداً للجوائز، بعد فوزه بالكرة الذهبية، والقفاز الذهبي، والفتى الذهبي، وجائزة أفضل مدرب، وهو نجاح جاء تتويجاً لموسم استثنائي اختتمه الفريق بالتتويج بلقب الدوري.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز محطات الموسم المنصرم. وألقى رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، كلمة أكد فيها اعتزاز الرابطة بما تحقق من إنجازات، مشيراً إلى أن القيمة التسويقية لمسابقات الرابطة بلغت مليارين و600 مليون درهم، مع تسجيل 44 مليون مشاهدة للنقل التلفزيوني، و730 ألف مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما أثنى على دور الرعاة والشركاء والقنوات الناقلة ووسائل الإعلام، مؤكداً أن هذه النجاحات جاءت بفضل تكاتف الأندية وجماهيرها.

■ الفائزون بجوائز الأفضل في موسم 2024 - 2025

• الكرة الذهبية لأفضل لاعب

سردار آزمون.

• الفتى الذهبي - أفضل لاعب تحت 23 عاماً

غويلهرمي دا سيلفا (بالا).

• القفاز الذهبي - أفضل حارس مرمى

حمد المقبالي.

• القائد - أفضل مدرب

باولو سوزا.

• أفضل لاعب من اختيار الجمهور

محمد النني.

• أجمل هدف

نبيل فقير.

• الحذاء الذهبي - هداف دوري أدنوك للمحترفين

لابا كودجو.

• الحذاء الذهبي - هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

رامون ميريز.

• التميز في الاحتراف والترخيص

الجزيرة.

• دوري الجماهير

العين.

• الحذاء الفضي - هداف دوري تحت 23 عاماً

سعيد منصور المنهالي.

• فريق الأحلام

حارس المرمى: حمد المقبالي.

الدفاع: ماركوس ميلوني ومحمد النني ولوكاس بيمينتا.

الوسط: علي صالح ومهدي قائدي وكايو لوكاس وفابيو ليما.

الهجوم: سردار آزمون ولابا كودجو وغويلهرمي دا سيلفا.