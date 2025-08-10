منتخب الشراع الحديث لفئة اليخوت يعسكر في سويسرا

تتجه بعثة منتخب الإمارات للشراع الحديث لفئة اليخوت (إس إس إل)، اليوم، إلى سويسرا، لإقامة معسكرٍ خارجي يمتد حتى 20 الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات لخوض بطولة آسيا 2026 المقررة في تايلاند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن قائمة المنتخب الوطني المغادرة إلى المعسكر، وتضم 10 لاعبين بقيادة المونديالي الأولمبي عادل خالد.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي، في بيانٍ للاتحاد، إن: «المشاركة تُعد لحظة تاريخية، إذ تمثل الظهور الإماراتي الأول في تاريخ منافسات دوري (إس إس إل)».

وأكد العبيدلي أن الاتحاد يسعى إلى إعداد فريق قوي، قادر على المنافسة في بطولة آسيا 2026، والتأهل إلى كأس العالم، مع التركيز على بناء جيل من البحارة المواطنين الذين يمتلكون المهارة والخبرة، والروح التنافسية العالية.