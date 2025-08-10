الشارقة يختتم تحضيراته بمواجهة خورفكان

يخوض فريق كرة القدم بنادي الشارقة، مساء اليوم، مباراة ودية أمام مضيفه فريق خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي، في آخر تجاربه الودية ضمن تحضيراته للموسم الجديد. وكان الشارقة قد عاد مؤخراً من معسكر خارجي في النمسا، انطلق في 12 يوليو الماضي، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية؛ تعادل في الأولى مع فريق كارباتو الأوكراني 1-1، وخسر الثانية أمام الغرافة القطري بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبياً في الثالثة مع فريق الشباب السعودي.

وأعلن نادي الشارقة أن مباراته الودية أمام خورفكان ستكون مغلقة أمام الجمهور. وكان الفريق قد استأنف تدريباته يوم الخميس الماضي، بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من المعسكر الخارجي، قبل أن يبدأ المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد.