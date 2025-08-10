منصور المنصوري ينضم إلى «أبوظبي لزوارق فورمولا1»

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن انضمام المتسابق الإماراتي منصور المنصوري، إلى صفوف فريق أبوظبي لزوارق فورمولا1 السريعة، ليكون بذلك خليفة البطل المخضرم ثاني القمزي، الذي أعلن أخيراً اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً.

ويأتي اختيار المنصوري لتمثيل الفريق في بطولة العالم لزوارق فورمولا1 بناء على ترشيحات الجهازين الإداري والفني في الفريق، اللذين أجمعا على إمكاناته العالية وأدائه المتميز خلال مشاركاته السابقة مع فريق أبوظبي في بطولات فورمولا2، إضافة إلى جاهزيته البدنية والفنية لخوض هذا التحدي العالمي.

ومن المقرر أن تكون أولى مشاركات المنصوري الرسمية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2025، التي ستُقام في إندونيسيا، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية، حاملاً تطلعات الفريق في الحفاظ على مكانته الرائدة في البطولة العالمية.