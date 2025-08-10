مهند علي.. الدولي العراقي الـ 25 في دوري المحترفين

أصبح اللاعب الجديد لنادي دبا، مهند علي «ميمي»، اللاعب الدولي العراقي الـ25 الذي يخوض تجربة اللعب في دوري المحترفين، إلى جانب نخبة من لاعبي منتخب «أسود الرافدين» الذين سبق لهم تمثيل أندية الدولة خلال المواسم الماضية ونجحوا في صناعة الفارق الفني مع فرقهم.

وكانت شركة نادي دبا لكرة القدم قد أعلنت عن التعاقد مع الهداف العراقي مهند علي، لتمثيل الفريق الأول لـ«النواخذة» في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي الشرطة العراقي كلاعب حر في صفقة فنية مهمة لما يتمتع به اللاعب من إمكانات مميزة.

وسبق لعدد من اللاعبين الدوليين في صفوف منتخب العراق، إلى جانب لاعبين غير دوليين، اللعب في أندية الدولة خلال فترات سابقة.

ويبرز من بين هؤلاء النجوم: أحمد راضي، وهوار ملا محمد، ونشأت أكرم، وراضي شنيشل، ورزاق فرحان، ويونس محمود، وقصي منير، وحسام فوزي، ومهند عبدالرحيم، وأحمد إبراهيم، وكرار جاسم، ومحمد مصطفى، وحمزة هادي، وسلام شاكر، وعبدالوهاب أبوالهيل، وهمام طارق، وجبار هاشم، وقحطان جثير، ومصطفى كريم، وأسامة رشيد، وأحمد مناجد، ومنتظر محمد، وعلاء كاظم، وأيمن حسين.

ويشغل مهند علي مركز الهجوم، وقد نجح في تسجيل 27 هدفاً في الموسم الماضي من دوري نجوم العراق، ويُعد من أبرز نجوم المنتخب العراقي، حيث سجّل له العديد من الأهداف، من بينها هدفان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

ويُعتبر مهند علي ثاني لاعب عراقي يرتدي قميص دبا في دوري المحترفين، بعد اللاعب محمد مصطفى الذي لعب للفريق في موسم 2022-2023.

من جانبه، أكد المدرب العراقي السابق، نعمت عباس، أن تعاقد دبا مع مهند علي يُمثل إضافة فنية كبيرة للنادي وللاعب على حد سواء، نظراً لما يتمتع به دوري أدنوك للمحترفين من جودة عالية سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين من مختلف أنحاء العالم.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقد دبا مع مهند علي سيسهم في حضور جماهيري لافت من الجالية العراقية في المدرجات، ما يجعل الصفقة ذات أبعاد فنية وتسويقية مهمة في الوقت ذاته، خصوصاً أنه هداف مميز في صفوف المنتخب العراقي».

وأضاف: «طموح مهند بالحفاظ على مكانه في قائمة منتخب أسود الرافدين، الذي تنتظره مباريات حاسمة في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، سيُسهم في رفع مستواه الفني. وقد اختار العديد من اللاعبين اللعب في دوري المحترفين الإماراتي من أجل تطوير مستواهم، وهو ما يمكن أن يتحقق أيضاً لمهند من خلال هذه التجربة».

. مهند علي ثاني لاعب من «أسود الرافدين» ينضم إلى «النواخذة».