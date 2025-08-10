عبدالحميد: فخور باستمرار علاقة «العشق» بين عائلتي وكرة السلة

أعرب عميد المدربين عبدالحميد إبراهيم عن فخره بعائلته وتكامل الأجيال في عشق كرة السلة، وانتسابهم إلى نادي الوحدة، أحد أعمدة اللعبة في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»، إن مسيرة عائلته مع كرة السلة متواصلة، مبيناً: «ارتبط أبنائي وأحفادي بالنادي نفسه الذي بدأت فيه مسيرتي، فقد مثّل أبنائي النادي كلاعبين، ويشغل ابني محمد حالياً منصب مشرف اللعبة، بينما يعمل ابني حسين مدرباً في المراحل السنية، ويسير أحفادي على الخطى نفسها في عشق الوحدة وكرة السلة، بعد انتسابهم منذ عامين إلى فرق النادي».

وأوضح أن «الجلسات العائلية في المنزل يطغى عليها الحديث عن (لعبة العمالقة) كرة السلة، سواء مع أبنائي أو أحفادي، وشغفهم باللعبة يُحمّلني مسؤولية متابعتهم وتحفيزهم على تطوير مستوياتهم، ومنحهم الفرصة للاستفادة من خبراتي المتراكمة، تماماً كما فعلت الشهر الماضي حين رافقت أحفادي إلى صربيا، في رحلة شاركت خلالها في دورة تدريبية للاتحاد الدولي، فيما التحق أحفادي بمعسكر لتطوير المهارات».