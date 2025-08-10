5 أحفاد على خطى أسطورة كرة السلة عبدالحميد إبراهيم

تضم فرق المراحل السنية في كرة السلة بنادي الوحدة، الأشقاء سيف وماجد وناصر محمد، وابني عمتهم سعود وراشد إبراهيم، في ظاهرة فريدة من نوعها في الرياضة الإماراتية، إذ يمثلون خمسة أحفاد يحملون طموحات السير على خطى جدهم، عبدالحميد إبراهيم عميد المدربين المواطنين على مستوى الدولة، وصاحب إنجازات شملت الألقاب المحلية والخليجية والعربية والآسيوية.

وأكد الأحفاد الخمسة لـ«الإمارات اليوم» أن مسيرة الجد تُمثّل الحافز والملهم لتقديم أفضل أداء، سواء مع نادي الوحدة، أو مع كرة السلة الإماراتية، وتمثيل المنتخبات الوطنية.

وانتظم الأحفاد الخمسة بداية من 2022 في فرق كرة السلة بنادي الوحدة، النادي الذي انطلق منه الأسطورة عبدالحميد إبراهيم في مسيرة تدريبية امتدت لأكثر من 30 عاماً، حقق خلالها 61 لقباً محلياً وخارجياً.

ويدافع سيف محمد عبدالحميد (15 عاماً) عن ألوان فريق الناشئين، ويوجد شقيقه ماجد (13 عاماً)، وابن عمتهما سعود إبراهيم يوسف مع فريق الأشبال، بينما يلعب الشقيق الأصغر ناصر محمد عبدالحميد (11 عاماً) وابن عمته راشد إبراهيم يوسف (10 أعوام) في فريق البراعم.

وقال الحفيد الأكبر سيف: «أفتخر بما حققه جدي على مدار أكثر من ثلاثة عقود، منذ بداياته الأولى في عالم التدريب مع الوحدة عام 1990، حيث كان في قمة عطائه، ونجح خلالها (العنابي) في إهداء كرة السلة الإماراتية لقبها الأول تاريخياً في بطولات الأندية الخليجية الأبطال عام 1993».

من جهته، قال ماجد: «حرصنا على الانتساب إلى النادي نفسه في مسيرة لتكامل الأجيال، فوالدي وعمي أيضاً لعبا بقميص الوحدة، ونحرص دائماً على الاستماع إلى نصائح جدي والاستفادة من خبراته، سواء المحلية أو الخارجية، كونه أول مدرب إماراتي يحترف في الخارج، وقاد الاتحاد السعودي إلى إحراز لقب بطولة الأندية الآسيوية عام 2001، كما أهدى كرة السلة الإماراتية أولى ميدالياتها في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال بقيادة الوصل للفوز ببرونزية نسخة 2008».

وأشار سعود إبراهيم إلى الاهتمام الذي يحظى به وشقيقه الأصغر في فرق المراحل السنية، وقال: «يمثل الوحدة بيت العائلة الثاني، ونفتخر بمسيرة كرة السلة في النادي التي ضمت أساطير اللعبة في بداياتها، ومن بينهم جدي عبدالحميد الذي بدأ مسيرته الرياضية لاعباً لكرة القدم قبل الانتقال إلى لعبته المفضلة (كرة السلة) التي قادته ليصبح لاحقاً أحد أفضل المدربين على صعيدي المنطقة وقارة آسيا».

وتحدث ناصر محمد قائلاً: «هدفنا إكمال المسيرة، ليس كلاعبين فقط وبلوغ المنتخب الوطني، بل أيضاً في خدمة اللعبة مستقبلاً وامتهان التدريب، وإثبات أن المدرب المواطن يمتلك أسس النجاح على الصعيدين المحلي والدولي، كما فعل جدي بقيادته الشارقة للتتويج بكأس الأندية الخليجية عامي 2018 و2019، محققاً رقماً قياسياً في الانتصارات المتتالية في كلتا النسختين، فضلاً عن فوزه مع الشارقة بلقب الأندية العربية عام 2011».

أما الحفيد الأصغر راشد إبراهيم فقال: «أطمح لتحقيق الإنجازات مع الوحدة وتمثيل المنتخب الوطني، ثم الانتقال لاحقاً إلى عالم التدريب، مقتدياً بمسيرة جدي الذي سبق أن درب منتخبي الإمارات والبحرين، وحصل عام 2021 على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي، وهي الجائزة التي يطمح إليها كل رياضي في الدولة».