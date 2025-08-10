يوسف أميري يمثل الإمارات في بطولة العالم للدرّاجات للشباب

يواصل منتخب الإمارات للدرّاجات استعداداته المكثفة في معسكره الخارجي المقام حالياً في إيطاليا، وذلك ضمن خطة الإعداد للمشاركات القارية والعالمية المرتقبة، وعلى رأسها بطولة العالم لفئة الشباب للمضمار التي تستضيفها هولندا خلال الشهر الجاري، والتي يمثل فيها المنتخب الدرّاج الواعد يوسف أميري.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا للدرّاجات التي تُقام في تايلاند الشهر ذاته، إلى جانب طواف صلالة الدولي في سبتمبر، وبطولة العالم لفئة تحت 23 سنة في رواندا، فيما يخوض الدرّاج محمد المطيوعي تحدياً جديداً في بطولة العالم للمضمار المقررة في تشيلي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويُعد المعسكر الحالي في إيطاليا، الذي انطلق مطلع يوليو الماضي ويستمر حتى الأول من سبتمبر، إحدى المحطات الأساسية ضمن البرنامج الفني الموضوع من قبل اتحاد الإمارات للدرّاجات، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية لعناصر المنتخب وتوفير بيئة مثالية للإعداد والمنافسة.

وشهد المعسكر أخيراً انضمام كل من أحمد المنصوري ومحمد المطيوعي، إلى جانب راشد البلوشي وسيف الغاوي وعبدالله الهاشمي وسلطان الحمادي، في إطار خطة موسعة لتجهيز مختلف فئات المنتخب بأفضل صورة ممكنة لخوض المنافسات المقبلة بثقة وطموح.

وتُعد المرحلة الحالية حيوية في مسار التحضيرات، خصوصاً أن المنتخب مقبل على تحديات قوية تتطلب تكاملاً بين الجهد التدريبي والخبرة التنافسية، في ظل الطموح الكبير لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدرّاجات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة.