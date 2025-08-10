العاجل: عودة جائزة أفضل حكم تحفز «قضاة الملاعب» على التألق

وصف الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، تحضيرات قضاة الملاعب لإدارة مسابقات الموسم 2025-2026، خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا، بأنها ممتازة، وركزت على الجوانب البدنية والفنية والنفسية والذهنية، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية والتدريبات العملية.

ولفت العاجل إلى أن أهم الخطوات التي تجعل الحكم جاهزاً ومتميزاً في إدارة المباريات تتمثل في الأداء البدني، والحضور الذهني، وقوة الشخصية، إلى جانب الفهم العميق لقانون التحكيم، واتخاذ القرارات القوية بكل هدوء دون تدخل من حكم الفيديو «الفار».

وشدد على أن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تركز على أهمية فهم الحكم للقانون وليس حفظه، مطالباً قضاة الملاعب باستخدام روح القانون ومتابعة التعديلات المستجدة في قانون التحكيم، كما دعا إلى عودة جائزة أفضل حكم في الدوري الإماراتي مجدداً بعد غيابها في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكام كانوا يتنافسون في كل موسم للفوز بها، وأنها تمثل حافزاً معنوياً مهماً.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون لحكم الساحة تواصل جيد مع الطاقم المساعد خلال المباراة، ما يسهم في نجاحه في قيادتها بالشكل المطلوب. وقد لاحظنا في المواسم السابقة بالدوري الإماراتي تدخلاً كبيراً من حكم الفار في القرارات التحكيمية».

وتابع العاجل: «بالنسبة لي، أؤيد إعادة جائزة أفضل حكم في الموسم، إذ كان في السابق هناك جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية تحفيزية لقضاة الملاعب، وكنا نتنافس على الفوز بها، لما تمثله من حافز معنوي كبير لأي حكم».

وعن معسكر الحكام الأخير في تركيا، قال العاجل: «تحضيرات الحكام كانت ممتازة، وشارك فيها محاضرون معتمدون من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فعلى الصعيد البدني، كان هناك مدرب متخصص في اللياقة، وآخر مختص بالجوانب الفنية، بالإضافة إلى محاضرة من (فيفا) متخصصة في الجوانب النفسية والذهنية، وهي الإيطالية جيسيكا ميريندا، التي قدمت محاضرة مهمة لقضاة الملاعب خلال المعسكر».

وتنطلق مباريات دوري أدنوك للمحترفين في 16 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً. وأقام اتحاد الكرة معسكراً للحكام في تركيا بهدف رفع الكفاءة البدنية والفنية والذهنية وفق أعلى المعايير التحكيمية الدولية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وشارك في المعسكر 92 حكماً وحكماً مساعداً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تضم 54 حكماً ومساعداً (من بينهم أربع حكمات) لمسابقات كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار، أما المجموعة الثانية فتضم 38 حكماً ومساعداً سيتولون إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى. وتستمر فترة المعسكر من السادس حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أشرف على البرنامج التدريبي نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذين شاركوا في إعداد طواقم التحكيم لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، وهم: الإيطالي ماتيو سيموني تريفولوني، والسويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والإيطالي جوزيبي جالفانو، والإيطالية جيسيكا ميريندا المتخصصة في التأهيل النفسي الرياضي.

. 92 حكماً ومساعداً شاركوا في معسكر تركيا استعداداً للموسم الجديد.