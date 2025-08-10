«ريبلز رومانس» يستهدف إنجازاً جديداً في «برايس فون برلين»

يعود الجواد «ريبلز رومانس» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، إلى ألمانيا، بطموح حصد لقبه الثاني في سباق «برايس فون برلين» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1»، ويجري اليوم، لمسافة 2400 متر عشبي على مضمار «هوبغارتن» الألماني العريق.

ويبحث «ريبلز رومانس» في ألمانيا، عن تأكيد جدارته بلقب الجواد «الأكثر فوزاً» في تاريخ فريق «غودولفين» العالمي، بمسيرة تضم 18 انتصاراً، بما فيها سبعة انتصارات ضمن فئة «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، متضمنة لقب سباق «برايس فون برلين» الألماني لنسخة عام 2022، بجانب بصمته التاريخية بتتويجه مرتين في سباق «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير في نسختي 2022 و2024، إضافة إلى تتويجه بطلاً في سباق «شامبينونز أند شاتر كب» صيف العام الماضي على مضمار «هونغ كونغ».

ويواصل «ريبلز رومانس» البالغ من العمر سبع سنوات، عروضه الرفيعة بتحقيقه هذا الموسم ثلاثة انتصارات في سباقات تحمل التنصيف الرفيع، بفوزه في فبراير بلقب كأس «أمير قطر» للفئة الثالثة «جروب3»، واتبعه منتصف مايو الماضي بلقب «يوركشاير كب» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «يورك» البريطاني العريق، ومن ثم لقب «هاردويك ستيكس» لخيول الفئة الثانية في مهرجان «رويال آسكوت».

واكتفى «ريبلز رومانس» في ظهوره الأخير الشهر الماضي بالحلول بالمركز الثالث في سباق «كينغ جورج السادس أند كوين إليزابيث ستيكس» على مضمار «آسكوت»، بعد أن تعرض لبعض الصعوبات في بداية المسار المستقيم، وعدم القدرة على الاندفاع بالشكل الصحيح في المراحل الحاسمة.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، على استعدادات «ريبلز رومانس» بقوله في تصريحات صحافية: «خرج (ريبلز رومانس) من سباق مضمار (آسكوت) بحالة جيدة، ومصدر قلقي الوحيد هو حالة الأرضية لمضمار (هوبغارتن)، خصوصاً إذا تحولت إلى لينة أكثر من كونها معتدلة، إلا أن التوقعات الجوية تبدو إيجابية حتى الآن».

وأضاف: «سبق لـ(ريبلز رومانس) الفوز بهذا السباق، ويعود اليوم في جاهزية ممتازة على أمل تكرار إنجازه بعد تتويجه باللقب في نسخة 2022».